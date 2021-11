Vláda posunula své zasedání, o zpřísnění bude jednat již ve čtvrtek

„Je to skutečně tak, že vláda bude jednat zítra někdy odpoledne,“ potvrdil Vořechovský na dotaz iDNES.cz. Schůze by podle něj měla začít ve 14 hodin, čas se ale může měnit podle programu premiéra Babiše. Tisková konference je odhadovaná na 16 hodin.

Kabinet se měl původně sejít až v pátek. Babiš odpoledne v České televizi připustil, že vláda by mohla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. „Opatření, která se chystáme přijmout, budou další, abychom nějak přesvědčili lidi, aby omezili kontakty a aby se očkovali,“ řekl Babiš. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl uvedl, že by se opatření měla ubírat směrem omezení hromadných akcí.

„Jedině, jak my můžeme překonat tu pandemii, je, že se naočkujeme. My se z té pandemie nevytestujeme, ale můžeme se vyočkovat,“ prohlásil také premiér. Nevyloučil vyhlášení nouzového stavu. Naznačil, že by to pomohlo hejtmanům k omezení akcí i dalším restrikcím.

Poslanec KDU-ČSL Tom Philipp na Twitteru uvedl, že jednání tak bude předcházet schůzi opozičního týmu expertů. „Vláda Andreje Babiše slíbila, že další kroky probere s námi a PirStanem. Své páteční jednání však přesunuli na zítra, tj. před jednání našeho Anticovid týmu… Výborná spolupráce jako vždy,“ napsal.

Epidemická situace se v posledních dnech rychle zhoršuje. Některé kraje na východě republiky se proto samy pouští do zpřísňování opatření. Na Moravě zejména omezují akce s účastí nad sto lidí. „My jsme jasně deklarovali, že pokud kraje chtějí udělat nějaká opatření v souladu s krajskými hygienickými stanicemi, to mohou. Ale neuvědomují si, že podle pandemického zákona je na to potřeba souhlas vlády. Teď už je to ale jedno, protože v pátek ten problém vyřešíme,“ řekl ještě Babiš.

Ve středu přibylo dosud nejvíce nově potvrzených případů covidu-19. Bylo jich 25 864. V nemocnicích je 5 652 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem, z toho 799 v těžkém stavu. Ty proto omezují odkladnou péči, třeba Fakultní nemocnice v Motole od pondělí zastaví veškeré plánované operace.