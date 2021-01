Hamáček vábil Zelené. Slíbil jim hlas ČSSD pro konec uhlí v roce 2033

„Je jasné, že nás čekají velké výzvy a výzvy tak velké, že si nemůžeme dovolit jim čelit každý sám. Pro případné spojenectví a spolupráci hovoří i výsledky vnitrostranické ankety, kterou jsme si v ČSSD udělali,“ řekl Zeleným Hamáček.



„Plán obnovy musí být plánem budoucnosti, který bude obsahovat jak sociální, tak ekologickou dimenzi,“ řekl také lídr ČSSD.

Sociální demokraté, kteří nemají podle preferencí jistotu, že se dostanou na podzim do Sněmovny chtějí sestavit kandidátku, na níž by byli také nezávislé osobnosti či zástupci odborů. Podle šéfa ČSSD není dobré tříštění sil.



Jednání s ČSSD budou pokračovat, říká lídr Zelených

Zelení počítají s pokračováním námluv s nyní vládní sociální demokracii. „Jednání s ČSSD budou pokračovat v příštím týdnu a budeme se bavit o dalších podrobnostech,“ sdělil iDNES.cz spolupředseda Zelených Michal Berg.



„Spojení s ČSSD je logické. Nepovažuji ho za konec Zelených. Je to jediná strana, která s námi jedná jako s partnery,“ řekla sjezdu strany Dana Kuchtová, bývalá ministryně školství za Zelené ve vládě Mirka Topolánka.



Kdyby Zelení přijali nabídku na místa na kandidátkách sociální demokracie a netrvali by na koalici, stačilo by oběma stranám ke společnému vstupu do Sněmovny překročit hranici 5 procent.

Pro Zelené by to znamenalo návrat strany, která byla v koaliční vládě Mirka Topolánka, kterou vytvořila ODS s KDU-ČSL a Stranou zelených. Po vnitřních sporech mezi stranickým křídlem pravicověji orientovaného předsedy Martina Bursíka a levicovějším reprezentovaným Kuchtovou ale Zelení ze Sněmovny vypadli.

„Pokud Česká republika bude směřovat k vládě ANO a ODS, tak budu v našem potenciálním společném projektu navrhovat, abychom se veřejně zavázali, že taková vláda nevznikne za žádných okolností s naší podporou,” řekl také Hamáček.



Už toho ČSSD moc nezbylo, posmívá se jí ODS

Sociálním demokratům se kvůli vábení Zelených a hrozbám budoucí vládou ANO a ODS vysmál šéf poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyněk Stanjura.

„Už toho ČSSD moc nezbylo: jejich předseda J.Hamáček si namlouvá Stranu zelených a varuje před údajnou vládou ANO a ODS. Tak se toho socani bojí, že se už více než 7 let „obětují“ a s A.Babišem raději vládnou oni :-),“ napsal na Twítteru Stanjura.



Ministři za ČSSD odmítnou konec uhlí až v roce 2038

Lídr sociální demokracie Hamáček se pokusil naklonit si Zelené i tím, že ministři za ČSSD odmítnou ve vládě odklon České republiky od uhlí až v roce 2038, ale bude prosazovat, aby to bylo již o pět let dříve.

Pro Zelené byla varianta předvolební spolupráce s ČSSD až na třetím místě. „Vyjednáváme se třemi různými subjekty, ale ta varianta Piráti a STAN vyšla v našich průzkumech jako preferovaná varianta. Pokud to Piráti a STAN nevyužijí, budeme jednat dál s ostatními,“ řekla iDNES.cz spolupředsedkyně strany Zelených a starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis.

Spolupředsedové Strany zelených Magdalena Davis i Michal Berg

Zelení jsou mezi stranami atypičtí v tom, že mají dvouhlavé a genderově vyvážené vedení - řídí je spolu Michal Berg a Magdalena Davis.



Piráti a STAN dohodu se Zelenými definitivně odmítli

Piráti a STAN ale nemají zájem. Dohodli se totiž už na koaliční spolupráci i na poměrech rozdělení křesel na kandidátkách. Piráti odmítli hlasovat o umístění spolupředsedy Zelených Michala Berga na svou kandidátku.

Obsazení dvou volitelných či alespoň hraničně volitelných míst bylo přitom podmínkou Zelených pro podporu koalice.

„Zklamání to pro nás do jisté míry je, ale taková už je politika. Teď je čas jednat o dalších variantách,“ řekl Berg. „Je to škoda. Osobně se domnívám, že jsme s Piráty a STAN kompatibilní jak programově, tak lidsky, a naši voliči by toto spojení ocenili,” uvedla Magdalena Davis.

Minář chce mít do konce března aspoň 100 tisíc podpisů

Náhradní variantou pro Zelené byla dosud spolupráce s novým hnutím LidéPRO, které založil Mikuláš Minář, jenž před tím reprezentoval spolek Milion chvilek pro demokracii.

Jenže v tomto případě není vůbec jisté, že vůbec půjde do voleb. Kandidovat chce, když sežene půl milionu podpisů.

„My nechceme jít do příštích voleb za každou cenu,“ řekl Zeleným Minář. Do konce března chce mít aspoň 100 tisíc podpisů, řekl.