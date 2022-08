Betonová tvrz, která měla chránit Československo. Bouda by pojala až 400 mužů

Mohutné železobetonové skořápky tvrzí nenápadně prosvítají mezi stromy. Bylo by snadné je v lesích na pomezí mezi Orlickými horami a Kralickým Sněžníkem přehlédnout. Až do okamžiku, než člověk stojí přímo u nich. V tu chvíli vynikne jejich mohutnost. Konstrukce vážící desítky tun jsou místy i 3,5 metru tlusté a měly odolat všem v té době známým zbraním. To, co ční nad zemí, je přitom jen malá část celého systému. To podstatné se schovává pod zemí.

Výsuvná věž byla schopná otáčet se o 360 stupňů a zasypávat nepřátele šrapnely a protipancéřovými granáty, a to na vzdálenost téměř 12 kilometrů.