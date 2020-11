Změnu klimatu nelze zastavit, myslí si část Čechů. Zjistil to průzkum

CVVM provedlo průzkum od 20. června do 2. července mezi tisícovkou respondentů starších 15 let, podle něj 12 procent české veřejnosti soudí, že nelze změnu klimatu zastavit.

Podobné závěry měl podle Slavomíry Ferenčuhové ze Sociologického ústavu AV ČR i průzkum akademiků z Katedry enviromentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Podle této studie téměř 30 procent oslovených nevěří, že dochází ke změně klimatu.

Právě tyto skeptické názory na klimatickou změnu jsou podle socioložky Ferenčuhové jednou z bariér, která brání potřebné politické podpoře při zavádění adaptačních opatření. Ta mohou zvýšit odolnost měst, která v tomto ohledu hrají důležitou roli.



Další z překážek je pak podle Ferenčuhové vyhýbání se nepopulárním opatřením a krátká doba na zavádění strategií kvůli krátkosti volebních období vedení měst či krajů.



Adaptační strategie ve městech

Realizací adaptačních opatření vůči změně klimatu mohou zvýšit připravenost měst a jejich obyvatel čelit zvyšování teplot, mimořádným výkyvům počasí, dlouhodobému suchu nebo lokálním záplavám.

Na čtvrteční konferenci pořádané Komisí pro životní prostředí Akademie věd České republiky to řekla Hana Müllerová z Centra pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR.

„Co se adaptací na změnu klimatu týče, máme v porovnání se světem co dohánět. Počet budov v České republice adaptovaných na změnu klimatu je naprosté minimum,“ uvedl Viktor Třebický z organizace CI2. To je nestátní nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum.

Zatím je podle něj u českých měst nízká snaha zavádět adaptační strategie, které mají za cíl snížit zranitelnost měst vůči klimatickým změnám. A to přesto, že se města podílejí na klimatické změně, neboť mají vysoký podíl spotřeby energie a výrazně se podílejí na produkci skleníkových plynů.

Města a kraje by proto podle něj měla zahrnout plánování adaptačních opatření do územního plánování, do strategického plánu a zohledňovat je v investiční činnosti.

Adaptační strategie Jde o dokument, který pro konkrétní lokalitu analyzuje rizika spojená se změnou klimatu a navrhuje, jak jim čelit.

Uvádí, jak poroste průměrná teplota, počet horkých dnů, jaké bude množství srážek či vody v půdě.

Jako řešení navrhuje důraz na zeleň, zadržování a opětovné využití vody, více vodních prvků, energeticky úsporné budovy i změny ve správě a politických přístupech.

Některá z českých měst se již pokouší o první kroky. V Opavě osázeli střechu víceúčelové haly zelení, později se rostlinné koberce mají objevit i na zastávkách MHD. Přidávají se ale i jiná města z Moravskoslezského kraje. V Kopřivnici se počítá se zelenou střechou na každém z budoucích parkovišť, dalším z projektů je také využití dešťové vody z velké plochy střechy zimního stadionu.