Průzkum: jeden ze sta Čechů má roušku za zbytečnou, pětina za nutnou povinnost

Tendenci nedodržovat opatření mají především mladí lidé do 35 let, dále pak lidé v obcích, menších městech nebo s nižším dosaženým vzděláním. Naopak více než polovina obyvatel opatření dodržuje, svůj osobní lodckdown přijalo podle průzkumu 46,9% lidí. Lidé, kteří se takto izolovali jsou starší a nejčastěji s vysokoškolským vzděláním.



Pouze třetina Čechů (31,5 %) sleduje v těchto dnech zdravotní stav svůj i svých blízkých a používá ochranné pomůcky dýchacích cest i venku, kde to do středy ještě není povinné.

Pětina populace však pořád považuje nošení roušky nebo respirátoru za vynucenou povinnost. Jeden Čech ze sta ji dokonce považuje za úplně zbytečnou. Procentní zastoupení mají také lidé, kteří se nechrání vůbec.

Postoje, způsob a intenzitu používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest nezměnila v reakci na aktuální vývoj více než polovina populace (54 %) – především pak vysokoškolsky vzdělaných Čechů.

„Výsledky průzkumu ukazují na frustraci, rezignaci a únavu především u mladší generace do 26 let. Stejný trend je pak viditelný u starší generace (45-53 let). Pokud jde o pozitivní aspekty – jen necelá polovina Čechů (46,5 %) vnímá nošení ochranných prostředků dýchacích cest za „projev ohleduplnosti.“ Vnímají je spíše jako „ochranu lidí v mém okolí“ (43,5 %) než „ochranu osobní“ (41,8 %),“ reaguje na výsledky průzkumu Jana Zimová, výkonná ředitelka firmy Respilon.

Téměř pětina Čechů je smířená s tím, že roušky budou součástí jejich života do března 2021. Jedenáct procent dotázaných pak uvedlo, že stěžejním momentem pro sundání roušky pro něj bude, až bude k dispozici účinná vakcína. V rychlejší ukončení povinnosti nošení ochranných pomůcek dýchacích cest doufají především starší generace.

„Z průzkumu taky vyplývá, že textilní roušky jsou sice stále nejčastější formou ochrany – využívají je téměř dvě třetiny obyvatel ČR (55,1 %), lidé je ale postupně nahrazují jinou formou ochrany.

Druhé nejpopulárnější jsou chirurgické jednorázové roušky (28,7 %), v posledních dnech se zvýšilo používání kvalitnějších respirátorů (9,6 % populace ČR) – je to až dvojnásobek od posledního měření. Nákrčník nebo jiný kus oděvu využívá jako ochranu 3,5 % obyvatel,“ dodává Zimová.

Lidé jsou skeptičtí i pokud jde o účinnost roušek. Téměř pětina populace (17,8 %) si myslí, že nošení ochranných prostředků dýchacích cest „nemůže pomoci ani jen zmírnit šíření epidemie covid-19.“ Naopak přibližně třetina respondentů (28,5 %) si myslí, že kvalitní roušky a respirátory nám “rozhodně pomohou“ zvládnout situaci. Pesimističtější přístup mají lidé, kteří žijí na vesnici nebo mají nižší dosažené vzdělání.



„Zdá se, že edukace a vysvětlování zabralo. Co se týče „zlepšení osobní ochrany v rámci boje s epidemií“ téměř polovina Čechů (49,5 %) sází na „častější výměnu roušek, aby nevlhly, a tak neztrácely účinnost“ respektive na jejich „pečlivější hygienu“ formou pravidelné dezinfekce a sterilizace (49,1 %),“ vyjmenovává závěry bleskového průzkumu agentury IPSOS Zimová.

„To, že osvěta posledních dnů zabrala dokazuje i zjištění, že téměř třetina Čechů (28 %) preferuje a chce nadále používat „kvalitnější prostředky např. vyrobené z nanovláken,“ respektive pořídit si „roušku/respirátor s auto-dezinfekčními přísadami,“ dodává Zimová.

VIDEO: Testovali jsme, co se nám usazuje v rouškách. Pokud ji nosíme více dní, tak už dokonce i plísně:

15. října 2020