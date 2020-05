Na letiště hodiny předem, pak testy. Pandemie zasáhne létání víc než 11. září

, aktualizováno

Letiště Václava Havla ožívá. Lehce, líně, pomalu. Pár jedinců se trousí halou, odletová tabule je stále téměř prázdná. Pořád máte divný pocit. Během dubna klesla doprava na Ruzyni o 99,6 procenta. Celý letecký průmysl padl do krize a teď řeší, jak co nejrychleji resuscitovat sám sebe. Už teď je jasné, že létání se promění. A komfortní to nebude.