Otevřené restaurace, děti ve školách. Opatření zmírňuje většina zemí Evropy

Portugalsko v pondělí vstoupilo do druhé fáze uvolňování restrikcí zavedených původně kvůli epidemii koronaviru. Otevřely se kavárny, jesle a část dětí vybavených rouškami se mohla vrátit do škol. Vyučuje se v nich ale na směny a počet klientů v restauracích je omezen.



Ve středních školách se mohli do tříd vrátit jen žáci posledních dvou ročníků, přičemž každý si musí před vstupem nechat změřit teplotu. Těm, kteří si doma zapomněli roušku, personál u vchodu vydá jinou.

Země se po zpomalení nárůstu nových případů rozhodla přistoupit k dalšímu stadiu uvolňování, které obnáší otevření mateřských škol, obchodů do 400 metrů čtverečních, škol, restaurací, muzeí a galerií.

Majitelé restaurací se ale obávají, že bez turistů se jim nepodaří přežít. „Máme povoleno využívat jenom třetinu kapacity, ale nemáme dost klientů ani na to, když tu nejsou turisté,“ upozornil číšník v jedné lisabonské restauraci.

Také Dánsko v pondělí znovu otevřelo kavárny a restaurace, které byly přes dva měsíce mimo provoz kvůli obavám ze šíření koronaviru. Do tříd se také vrátili žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci. Země byla první v Evropě, která po koronavirové epidemii znovu otevřela jesle, školky a školy.



Doporučení týkající se odstupu se nyní snižuje na jeden metr, takže studenti budou moci být v lavicích znovu po dvou. Učitelé ale dohlédnou na to, aby seděli na krajích, a nikoli těsně vedle sebe. Metrový odstup mezi stoly musí být dodržován také v kavárnách a restauracích, stoly musí být případně odděleny přepážkou, uvádí list The Local.

V Řecku se otevřely pro veřejnost všechny archeologické památky, které byly téměř dva měsíce uzavřeny kvůli epidemii. Země má ve srovnání s jinými evropskými zeměmi méně nakažených i mrtvých. Ekonomice, závislé na příjmech z cestovního ruchu, však hrozí podle vlády hluboká recese. Země totiž přišla kvůli uzávěře až o polovinu turistické sezony.

V německém Sasku se v pondělí jako v první spolkové zemi téměř kompletně otevírají školy. Návštěva pro žáky prvního stupně základních škol ale není z rozhodnutí soudu povinná. O tom, jestli jejich děti v době pandemie způsobené koronavirem do školy půjdou, nebo se budou učit doma, rozhodnou rodiče.

Saská vláda se snaží o co nejrychlejší návrat k normálu, se znovuzavedením povinné školní docházky však řada rodičů nesouhlasila. Požadovali vydání soudního rozhodnutí, které by povinnost zrušilo. Saské úřady následně oznámily, že zatím do 5. června povinnou návštěvu škol pro žáky prvního stupně ruší.

Slovinci couvli s otevřením hranic

Slovinsko sice v pátek jako první v Evropě oznámilo, že v zemi skončila epidemie koronaviru, a uvolnilo kontrolní režim na hranicích, ale v neděli večer určitá omezení vrátilo. Vyplývá to z pondělních informací deníku Delo. Agentura APA tvrdí, že Lublaň od otevření hranic ustoupila, protože přes ně nepouští bez pádného důvodu Rakušany.

Rakouská agentura rovněž tvrdí, že nyní mohou bez omezení do Slovinska jezdit občané členských států EU, s nimiž jsou uzavřené bilaterální dohody. Seznam těchto zemí přitom ještě stanoven nebyl.

Delo citoval mluvčího vlády Jelka Kacina, který řekl, že otevírání hranic bude postupné. Pohraniční orgány mají podle vládního nařízení právo odmítnout vstup občanům EU, pokud ve Slovinsku nemají trvalý pobyt. Nicméně přepravci mohou mezinárodní dopravu provozovat.

Slovensko od středy umožní otevřít velká obchodní centra, kina a divadla pro nanejvýš 100 lidí, restaurace budou moci podávat jídlo i ve svých vnitřních prostorech. Od června budou v omezeném režimu otevřeny školky a část základních škol, řekl premiér Igor Matovič.



Od tohoto čtvrtka pak nebudou muset obyvatelé Slovenska při návratu z osmi zemí včetně Česka předkládat potvrzení o negativním testu na koronavirus ani nastoupit do státní karantény, pokud do zmíněných států vycestují na dobu nejdéle 24 hodin. Mimo uzavřených prostor nebudou muset Slováci nově nosit roušky, pokud dodrží alespoň pětimetrový odstup od cizích lidí.

Ve Velké Británii se karanténní opatření začala uvolňovat už minulý týden. Od středy se mohli vrátit do práce lidé, kteří nemohou pracovat z domova. Nyní si mohou také zajít na tenis či golf, obnovit provoz mohla i zahradnictví. Angličané mohou rovněž opět volně cestovat, neměli by ale jezdit do Walesu, Skotska a Severního Irska, kde platí jiná karanténní opatření než v Anglii.

Kvůli postupu vlády však čelí premiér Boris Johnson narůstající kritice. Zejména kvůli uvolnění pravidel pro pobyt venku pro obyvatele Anglie, zatímco ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku z rozhodnutí tamních vlád přísnější restrikce dál platí. Premiér také narazil v regionech na severu Anglie se svým plánem na znovuotevření škol od 1. června.



Itálie, kterou nákaza těžce postihla, v pondělí pro věřící otevřela kostely a uvolňuje se gastronomie. V Římě je například opět přístupná Bazilika svatého Petra. Premiér Giuseppe Conte vyzval svoje spoluobčany, aby navzdory nové fázi uvolňování stále dodržovali pravidlo o odstupech a bezpečnostní opatření.

Maďarská vláda hodlá 26. května navrhnout zrušení zvláštního právního stavu s mimořádnými pravomocemi. Parlament by pak příslušný zákon mohl schválit v červnu. Maďarská opatření, spuštěná kvůli šíření nákazy koronavirem, už dřív kritizovala zejména Evropská komise.