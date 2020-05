Opatření povolují: Vatikán obnoví mše, Japonsko ruší nouzový stav

„Světová zdravotnická organizace vítá tento typ iniciativ, které jsou důležité nejen pro blaho lidí, ale také pro ekonomický život,“ prohlásil k otevírání hranic na čtvrtečním videobrífinku Richard Pebody z programu WHO pro krizové situace. K otevírání vnitřních hranic vyzvala ve středu Evropská komise.

Slovensko má ambici otevřít hranice co nejdříve, pokud to situace kolem pandemie nemoci covid-19 umožní. Ve čtvrtek to řekl premiér Igor Matovič, konkrétní termín neuvedl. Naznačil, že země by měla zůstat uzavřena pro obyvatele těch zemí, které mají výrazně vyšší počet nakažených. Podle dřívějšího vyjádření českého premiéra Andreje Babiše by se hranice se Slovenskem mohly otevřít 8. nebo 15. června.



V souvislosti s překračováním hranic je poněkud skeptické Švédsko. Jeho vláda radí svým občanům, aby kvůli koronavirové krizi až do 15. července necestovali do zahraničí, pokud to není nezbytně nutné. Doporučení nevydávat se do ciziny původně platilo do 15. června, ale premiér Stefan Löfven je ve středu ještě o měsíc prodloužil.

Löfven na tiskové konferenci uvedl, že doporučení se týká všech zahraničních zemí. Naopak v rámci Švédska se již lidé mohou začít vydávat na cesty v rozsahu jedné až dvou hodin od domova. „Chci zdůraznit, že to neznamená, že se situace vrátila k normálu,“ varoval premiér. Podle úřadů by Švédové při těchto cestách nadále neměli navštěvovat seniory ani další ohrožené skupiny.

Zato Chorvatsko již nepozorovaně otevřelo své hranice pro zahraniční turisty. Od 9. května mohou využívat výjimku ze zákazu překročení hranic. Turisté musí prokázat, že je to v „hospodářském zájmu“ Chorvatska. K tomu podle vlády stačí i rezervované ubytování. Pláže začne od soboty otevírat pro veřejnost i Řecko.



Vatikán obnoví mše, Japonsko zruší nouzový stav

Vatikán od úterý přestane s živým vysíláním ranních mší papeže Františka, s nimiž začal v březnu. Tyto mše po dva měsíce sledovaly miliony lidí na celém světě, mnozí poté za tuto možnost poslali papežovi děkovné dopisy, uvedl server Vatican News. Poslední ranní mší, kterou takto v pondělí Vatikán odvysílá, bude mše u příležitosti stého výročí narození papeže Jana Pavla II.



Rozhodnutí podle Vatikánu souvisí s obnovením mší s účastí věřících v Itálii, které budou možné již od pondělí 18. května. Věřící budou muset po dobu mše nosit roušky a dodržovat alespoň metrový rozestup.



Japonsko se rozhodlo zrušit nouzový stav v celé zemi s výjimkou osmi prefektur. V platnosti zůstane toto opatření například v metropoli Tokiu či ve městech Ósaka a Kjóto. Podle agentury Reuters to na čtvrteční tiskové konferenci oznámil japonský premiér Šinzó Abe.

Třetí největší ekonomika světa vyhlásila celostátní nouzový stav kvůli epidemii covidu-19 před měsícem a platit měl až do konce května. Podle vlády ale situace v 39 ze 47 prefektur umožňuje nouzový stav nyní odvolat.

Ve Španělsku počet nakažených roste, v Rusku klesá

Ve Španělsku se opět mírně zvýšil počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem i denní nárůst úmrtí z řad nakažených –⁠ za den tam přibylo 506 nakažených a 217 úmrtí. Denní údaje v koronavirové statistice ve Španělsku mírně rostou už tři dny po sobě.

Ve Španělsku, které má 47 milionů obyvatel a v této pandemii patří k nejhůře postiženým zemím světa, se k dnešnímu dni od února potvrdilo celkem 229 540 případů nákazy. Z toho 27 321 lidí zemřelo.



Rusko ve čtvrtek ohlásilo 9 974 nových případů nákazy během uplynulých 24 hodin. Poprvé od 2. května tam však klesl denní přírůstek nových případů pod 10 tisíc, upozornila agentura TASS s odvoláním na krizový štáb. Celkový počet potvrzených případů v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel překročil čtvrt milionu a dosáhl 252 245 od začátku pandemie.

Již v úterý se ale Rusko z hlediska počtu nakažených zařadilo na druhou příčku na světě po USA.