Uvolňujme pozorně, vyzývá Merkelová. Za měsíc chce volný pohyb po Evropě

„V pandemii a s virem stále žijeme a ještě tomu tak dlouhou dobu bude,“ varovala ve středu Merkelová, podle níž bylo od začátku jasné, že bez účinného léku a očkovací látky není možné koronavirus zastavit, ale jen zpomalit. Což se podle ní podařilo díky tomu, že lidé, hospodářství i stát v těžké době drželi pohromadě.

Úspěch je podle kancléřky zároveň závazkem neohrozit společně dosažené. „Nevzali jsme na sebe od března všechna dříve nemyslitelná omezení v našem životě a v naší práci a podnikání a také dočasná omezení našich práv, abychom teď riskovali recidivu, protože nebudeme opatrní,“ řekla.

Obyvatelé Německa by toho neměli chtít moc příliš rychle. Kdyby bylo nutné obnovit restrikce, bylo by to podle šéfky německé vlády deprimující.



Německo by mělo při uvolňování opatření v jednotlivých spolkových zemích být odvážné, ale zároveň pozorné, aby neztratilo vývoj pandemie ze zřetele, uvedla Merkelová.

Také se vyslovila pro postupné uvolňování hraničních kontrol uvnitř schengenského prostoru. V polovině června by pokud možno měla Evropská unie znovu fungovat bez nich, míní kancléřka.

Počet nově registrovaných infekcí se v Německu v poslední době pohybuje pod úrovní tisíc denně, zatímco ještě začátkem dubna byl běžně na čtyřech až šesti tisících denně. Celkem zatím spolková republika zaznamenala přes 170 tisíc infekcí. Téměř 149 tisíc lidí se vyléčilo, přes 7 600 zemřelo.