Bundesliga má souhlas německé vlády. Hrát se může od půlky května

Konkrétní datum restartu si však musejí dohodnout samy kluby, které se setkají prostřednictvím videokonference ve čtvrtek. Podle německých médií je ve hře i varianta, že se začne o týden později, tedy 22. května.

Pro fotbal na celém kontinentu je to každopádně důležitá zpráva. Příklad, který budou chtít země, v nichž to vládní nařízení a epidemiologická situace umožní, následovat.

Z velkých soutěží jsou diskuse o restartu nejdál v Anglii. Také Itálie a Španělsko uvolňují restrikce, naopak Francie, Nizozemsko či Belgie už fotbalové sezony ukončily.

Původní německý plán dokonce počítal s tím, že by se začalo hrát už 9. května. Po jednání kancléřky Angely Merkelové se zástupci šestnácti spolkových zemí je ovšem jasné, že soutěže se nerozběhnou dřív než v polovině měsíce. Týká se to i druhé bundesligy.

Z té první zbývá v Německu odehrát ještě devět kol plus jeden odložený zápas, což dělá dohromady dvaaosmdesát utkání. Není jasné, kterým kolem bude soutěž pokračovat – i o tom ve čtvrtek rozhodnou kluby.

Německou vládu od souhlasu s pokračováním soutěží neodradilo ani deset nakažených nemocí covid-19, které napříč šestatřiceti celky první i druhé ligy odhalily testy na začátku týdne. Mužstvo Aue dokonce zamířilo do dobrovolné karantény, kde hodlá zůstat nejméně do čtvrtka, kdy by měla začít třetí vlna plošného testování.

S restartem fotbalových soutěží v druhé polovině května kromě Německa počítají také v Polsku, Maďarsku nebo Česku, kde padne definitivní rozhodnutí příští úterý.