Koronavirus je nakažlivý již před prvními příznaky, potvrdila studie

8:12 , aktualizováno 8:12

Vir Sars-CoV-2 muže nakažený člověk přenést na jiného ještě předtím, než se u něj projeví první příznaky nemoci covid-19. Potvrdili to němečtí vědci ve studii, kterou otiskl odborný časopis The Lancet Infectious Diseases. Podle expertů to znamená komplikaci ve snaze pandemii utlumit.