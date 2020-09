Felák, flexit nebo chillovat. Slovník dnešní mládeže uvádí rodiče do rozpaků

Začněme tím, co už pár let slyšíme ze všech stran ve vlacích, v autobusech, všude – KÁMO. Je psychicky náročné nevypěstovat si na tohle módní oslovení klučičích puberťáků alergii. Kámo nelítostně vytlačilo někdejší „vole“. Do popředí se však úspěšně protlačilo i oslovení HOCHU nebo BRÁCHO. Každému ze zmíněných oslovení musí předcházet hlasité HEJ. Stačí, aby si nějaké oslovení oblíbil sledovaný youtuber nebo streamer, a rozmůže se během pár týdnů snáz než koronavirus.