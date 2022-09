V lékárnách chybějí léky pro děti. Nedělejte si zásoby, vyzývají lékárníci

Někteří rodiče to již v posledních týdnech zažili sami. V jejich lékárně nebyl dostupný lék, který by dítěti ulevil od nejrůznějších bolestí při chřipce a jiných infekcích. V Česku totiž tyto medikamenty mají výpadek.

„Důvodem výpadku těchto léčivých přípravků jsou přetrvávající výrobní problémy (u přípravku Nurofen) a kapacitní či distribuční důvody, například u přípravku Ibalgin Baby,“ uvedla mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková ve čtvrtek pro Seznam Zprávy. Na zaslané dotazy iDNES.cz k tomu, o jaké konkrétní léky jde a kdy budou dostupnější, do vydání článku nereagovala.

Mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová pro iDNES.cz uvedla, že k výpadkům docházelo již během léta. „Některé lékárny ale mají stále zásoby jak sirupu, tak i čípků. Takže úplný nedostatek není,“ podotkla Bažantová.

Informace, kdy budou obnoveny dodávky konkrétních léků do lékáren, však lékárnická komora nemá. Podle Bažantové si nicméně lékárníci s výpadky léků téměř vždy poradí a poradí i rodičům, kteří pro své děti chtějí pořídit ibuprofenové přípravky.

„Například větší děti od 20 kilogramů váhy mohou užívat tablety s obsahem 200 mg ibuprofenu nebo lze místo ibuprofenu na bolest a teplotu užívat přípravky s paracetamolem,“ doplnila. Bažantová také zdůraznila, aby si lidé netvořili zbytečně velké zásoby v domácí lékárničce, když lék akutně nepotřebují. „V takovém případě by opravdu mohly tyto přípravky chybět pro děti, které jsou akutně nemocné,“ dodala pro iDNES.cz.

Mohlo dojít k výpadku dodávky účinných látek

Výpadek zásobování pro iDNES.cz potvrdil i mluvčí lékárny Dr. Max Michal Petrov. „Teď už doprodáváme jenom to, co bylo naskladněné v lékárnách. Lokálně je tedy někde mít můžeme, ale rozhodně to neplatí celoplošně. Třeba na e-shopu jsme tyto léky vyprodali předevčírem,“ uvedl Petrov.

Současně doplnil, že tato léčiva se začal vykupovat ve velkém, když se dávaly dohromady medicínské balíčky pro Ukrajinu. „U výrobce mohlo dojít k výpadku dodávky účinných látek, protože distribuční řetězce jsou zkrátka od covidu narušené, ale to nemohu mluvit za výrobce, který není pod námi. Máme ale od nich zprávy, že nemají účinnou látku,“ vysvětlil.

Petrov také pro iDNES.cz řekl, že dodávky by podle posledních informací měly být obnoveny na přelomu září a října. „My ale umíme udělat sirupy i čípky laboratorně. Když léky nebudou na trhu, umíme je připravit v laboratořích. Není to tak, že by teď děti byly vydány na pospas horečkám. Jenom individuální příprava je nákladnější a náročnější na práci,“ dodal Petrov.

Připravovat dětské čípky proti horečce a bolesti začala například lékárna Kroměřížské nemocnice. Příprava čípků pro děti v lékárně potrvá do té doby, než budou dodávky opět obnoveny.

„Již několik týdnů se výrobce dětských čípků s obsahem ibuprofenu potýká s výpadkem v oblasti výroby. Zásoby přípravků, které jsou účinné na bolest či horečku, se rapidně blíží k nule, proto lékárna Kroměřížské nemocnice na situaci reaguje individuální přípravou této lékové formy, tedy čípků s obsahem ibuprofenu 60 mg určených pro děti od tří měsíců do dvou let a 125 mg, které jsou určeny pro děti od dvou let,“ uvedla mluvčí Kroměřížské nemocnice Veronika Slaměnová.

„Nemocniční lékárny se dlouhodobě věnují sledování výpadků v oblasti léčiv. Snažíme se včasně zabezpečit dostatečné zásoby léčivých přípravků pro naše pacienty. Pokud již přípravek nelze sehnat, usilujeme o nalezení vhodné alternativy, a to buď nabídkou obdobného hromadně vyráběného přípravku, anebo formou individuální přípravy, jako je to v případě nurofenových čípků,“ popsala ČTK vedoucí lékárny Iva Úlehlová. Případně podle ní existuje také možnost zajištění mimořádného dovozu neregistrovaných léčiv ze zahraničí. Lékárna Kroměřížské nemocnice například také na začátku epidemie koronaviru připravovala dezinfekci.

„Nedělte dětem tabletky pro dospělé“

Chybějící léčivo potvrdila i Lékárna.cz. Nedostupné jsou i žvýkací tablety Nurofen, pomerančový sirup Nurofen Junior a také čípky. „Dlouhodobá nedostupnost těchto léků nutí rodiče sáhnout do zásob v domácí lékárničce, dělit a drtit tablety ibuprofenu pro dospělé, což rozhodně není ideální řešení,“ uvedla lékárnice a koordinátorka online poradny na Lékárna.cz. Pavla Horáková.

Lékárna.cz vydala také několik doporučení, co dělat, když dítě onemocní a v domácí lékárničce příslušné léky chybí. „Vyhněte se podávání léků s propadlou expirační dobou, které vám doma zbyly od poslední nemoci. Expirovaný lék nemusí být již účinný,“ upozornila Horáková.

Ta také poradila, že je vhodné při absenci léků koupit v lékárně adekvátní náhradu. „Na bolest a horečku jsou stejně účinné léčivé přípravky s obsahem paracetamolu,“ doporučila lékárnice.

Naopak nedoporučuje například dělit tabletku léku se stejnou účinnou látkou, která je ale určena pro dospělé. „Rozdrcená tableta má pro děti výraznou pachuť, čímž snadno dojde k tomu, že děti prášek plivou. Následně rodič není schopen přesně říci, kolik účinné látky dítě již pozřelo,“ doplnila Horáková.

Podle dostupných dat společnosti Lékárna.cz je patrné, že Češi na situaci s chybějícími léky pro děti rychle reagovali a prodejny vzali útokem. Koncem srpna se prodej těchto léků prudce zvýšil – pomerančový Nurofen Junior suspenze za poslední měsíc skočil v prodejích o více než 100 procent.

Stejně tak ibuprofenové čípky pro děti. Prodeje stouply za poslední měsíc dvojnásobně. Z dat je dále patrné, že se prodej přesouvá k položkám, které jsou stále dostupné. Podle informací, které má Lékárna.cz k dispozici, by první léky pro děti s účinnou látkou ibuprofen měly být dostupné opět v průběhu září a další druhy léků pro děti dodavatelé postupně naskladní do listopadu.