Dochází zdravotnické berle, šrouby a hadičky. Na vině jsou ceny energií

„Ale zdaleka nejenom berlí. Týká se to i mnohých zdravotnických prostředků používaných v nemocnicích, jako jsou jisté komponenty, díly, šroubky, hadičky a mnoho dalších,“ uvedla pro iDNES.cz za asociaci Petra Ulrichová.

Podle asociace pandemie covidu, ruská agrese na Ukrajině i inflace mají na svědomí rapidní růst cen, které zcela zásadně negativně ovlivňují náklady spojené s výrobou a dodáním zdravotnických prostředků na český trh.

Asociace se proto rozhodla vstoupit do diskuse o možné cenové deregulaci pro některé zdravotnické prostředky a navýšení úhrad z veřejného zdravotního pojištění. To by podle ní mohlo představovat efektivní nástroj pro zmírnění dopadů současné ekonomické situace na dodávání zdravotnických prostředků na trh.

Problém mají i dodavatelé

„Pokud se nic nezmění, musíme očekávat, že v příštím roce dojde k omezení dostupnosti některých zdravotnických prostředků. Již dnes se výrobci musí rozhodovat, které výrobky vyřadit z nabídky a přesunout na jiné trhy, protože jsou jejich úhrady v České republice pod hranicí výrobních nákladů,“ uvedl prezident asociace CzechMed Miroslav Palát.

Podle Ulrichové u výrobků, které jsou na poukazy a je u nich možné si připlatit, teoreticky dojde ke zdražení. Horší je ale situace v nemocnicích, kde jsou příplatky vyloučené. Tam pomůcky jednoduše nebudou.

„Pacient si na zdravotnický prostředek ani nemůže připlatit. Takže pokud systém veřejného zdravotního pojištění výrobek neuhradí, nebude k dispozici,“ zdůraznila. Výpadek by se podle jejích slov mohl začít projevovat do konce roku a v následujících letech ve větší míře.

Dvouciferný nárůst nákladů v období 2021 a 2022 se podle asociace projevuje jak u vstupních materiálů, jako jsou například plasty, ocel, hliník a měď, tak také u cen energií, obalových materiálů či přepravy.

Meziroční vývoj nákladů na výrobu a dodání zdravotnických prostředků na trhu v období 2021/2022. | foto: Asociace CzechMed, průzkum trhu 8/2022

„V souvislosti s novou evropskou i národní právní úpravou došlo k meziročnímu nárůstu ceny za audit u společností, a to průměrně o 10 procent. Plnění nových regulatorních požadavků je časově a odborně náročné a promítá se do vyšších personálních nákladů,“ podotkla asociace v tiskové zprávě.

V ní také zdůraznila, že problémem není pouze cena vstupních a obalových materiálů, ale též jejich dostupnost. „Omezená dostupnost klíčových materiálů zapříčiňuje nutnost velkých skladových zásob ústící v růst souvisejících nákladů za sklady,“ stojí dále ve zprávě.

Palát současně upozornil, že do existenčních problémů se dostávají také dodavatelé. „Budeme usilovat o zachování dosavadních dodávek zdravotnických prostředků. Aktuálně dostupné portfolio zdravotnických prostředků bude možné jen v případě, že se podaří navýšit prodejní ceny v řádech desítek procent. Současná úmluva o možnosti navýšení cen o 4 procenta, situaci neřeší,“ upřesnil prezident asociace.