Chybí dětské léky i vakcíny, hlásí SÚKL. Kvůli problémům s dovozem i poptávce

V případě, že potřebuje pacient přípravek, který aktuálně chybí, nejjednodušší cesta je si lékárníkovi říci o jiný lék se stejnou účinnou látkou. Ve většině případů tato alternativa existuje. Pokud ne, může lékárník přípravek připravit na míru.

„Nedostupnost předepsaného léku lze řešit generickou alternativou. Výpadky, které by nebyly řešitelné, jsou naštěstí zatím výjimečné,“ ubezpečil ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel.

Ředitelka SÚKL Irena Storová radí navštívit webové stránky ústavu, kde lze najít aktuální dostupnost přípravků. „Lidé tam najdou informaci, kdy k výpadku došlo i kdy má dojít k obnovení dodávek. Je tam i důležitá informace, jakým léčivým přípravkem se daný lék má nahradit,“ uvedla.

Nyní SÚKL eviduje nedostatek dětských léků na bolest. Výpadek pro iDNES.cz potvrdila i síť lékáren Benu. „Vypuknutí války na Ukrajině provázelo nekontrolované nakupování Ibalginu, Nurofenu a dalších důležitých přípravků pro děti. Tím došlo k vyprázdnění skladových zásob u dodavatelů,“ komentoval Adam Socha, vedoucí lékárny Benu OC Europark. Dodává však, že léky je možné zaměnit za jiné, které obsahují účinnou látku paracetamol.

Aktuální výpadky Léky na horečku a bolest pro děti Vakcíny proti planým neštovicím Léčiva pro onkologické pacienty

SÚKL eviduje také výpadek vakcín proti planým neštovicím a nedostatek některých léčiv pro onkologické pacienty. Ředitelka Storová však dodává, že výpadky zpravidla netrvají dlouho, protože jsou turbulentní oblastí. „Něco, co firma jeden den nahlásí, může být zítra jinak,“ poznamenala.

Problém je nyní i s dodávkami léku proti krevním sraženinám. „Držitel registrace oznámil, že už nemá více výrobních kapacit, zároveň jsme v Evropě v poslední době sledovali zvýšený odběr léku, což vyústilo v nedostatek přípravku,“ vysvětlila Storová.

Za výpadky může pandemie

Výpadky mohou mít řadu příčin. Nejčastěji souvisí s výrobou, které například chybí konkrétní surovina potřebná k výrobě. Někdy ji produkují pouze dva nebo tři výrobci, tudíž i výpadek jednoho je znát. Jindy může být příčinou obchodní důvod, jako je třeba zánik nebo změna registrace přípravku.

Za velké množství výpadků může koronavirová pandemie. Dvě třetiny léčivých látek používaných v Evropě jsou vyráběné v Asii, především v Číně a v Indii. Jejich dovoz do Evropy je proto závislý na pandemické situaci tam.

Problém je ale někdy i s Evropou. „Poslední dobou sledujeme problém s dodávkami obalových materiálů, jako třeba lahviček, papíru pro výrobu krabiček, který se hojně dovážel z Ukrajiny,“ uvedl Vrubel.

V jiných případech nemusí ani výrobce přestat produkt dodávat, ale zákazníci ho jednoduše vykoupí. „Představme si situaci, kdy máme proti sobě dva léčivé přípravky, dva konkurenty, kteří mají rovnoměrně rozdělený trh. Když jeden výrobce ohlásí výpadek, přelije se část zákazníků jednoho přípravku na přípravek druhý. A výrobce, který zbyl, není schopen najednou vydat dvojnásobné množství přípravků,“ dodal Vrubel.

Ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář upozornil na to, že z tisíce léků, které jsou v Česku dostupné, se výpadky pohybují maximálně v rámci desítek. „Není to pouze česká problematika, řeší se to na celoevropském poli a snažíme se, aby se výpadky podařilo eliminovat,“ dodal.