Paxlovid proti covidu je v Česku. V lékárnách bude do dvou týdnů, řekl Válek

„Paxlovid už je v Česku a bude do 14 dnů k dispozici v lékárnách, kde ho pacienti obdrží na předpis a bude hrazen ze zdravotního pojištění,“ napsal ministr.

Zda to budou jen nemocniční lékárny, jako tomu bylo u předchozích covidových léčiv, nebo celá lékárenská síť, neupřesnil. To, že pacienti museli kvůli léku s receptem od lékaře cestovat do města, kde je nemocnice, dříve kritizovala Česká lékárnická komora (ČLnK).

„Zdržení dodávek je způsobeno tím, že jsme vyjednávali takové podmínky, abychom dostali a zaplatili jen množství, které spotřebujeme. To se povedlo. Nebudeme tak muset likvidovat a platit nespotřebovaná léčiva,“ uvedl Válek.

Částku, kterou léky budou stát, podle Válkova dřívějšího vyjádření kvůli důvěrnému režimu smlouvy není možné sdělit. Původně mělo ministerstvo zájem o 50 tisíc dávek za miliardu korun.

Lékaři mohou antivirotikum paxlovid nebo již dříve dostupný molnupiravir předepisovat pacientům, kteří mají vysoké riziko vážného průběhu nemoci po nákaze koronavirem, například seniorům nebo chronicky nemocným.