Česko bude mít první dodávku léku proti covidu v září, cena za nákup je tajná

„Brzy budeme moci nabídnout další plně hrazené a vysoce účinné antivirotikum proti covid-19 všem českým pacientům, kteří jej budou potřebovat. Pandemie ještě neskončila. Covid je smrtelné onemocnění, na které musíme být připraveni,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

O dodávkách ministerstvo jednalo od začátku letošního roku. Nechtělo ale platit dopředu určený počet dávek, které by se nemusely pro pacienty využít.„Tato smlouva umožňuje objednávat dle potřeby. Nespotřebované léky se tak nebudou muset hradit ze státního rozpočtu, jako tomu bylo v některých případech dříve, například u monoklonálních protilátek,“ dodal Jakob.

Podobně má Česko nespotřebované vakcíny, část se snaží darovat do rozvojových zemí, ale část bylo kvůli expiraci nutné zničit.

Už na začátku letošního ledna ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 avizoval, že má za vládu zmocnění podepsat smlouvu na 50 000 dávek léku za miliardu korun. Válek už dříve uvedl, že jednání se zastavila na tom, že nechtěl platit za lék dopředu podobně jako u covidových vakcín, ale hradit jen skutečně spotřebované dávky.

Před více než měsícem ministr řekl, že se smlouva s Pfizerem právě podepisuje, a první dodávky přijdou do Česka do 14dnů. Nakonec se do země dostanou až v září.

Kvůli zdlouhavým jednáním je v Česku lék dostupný později než v okolních zemích. Například na Slovensku ho mohou lékaři pacientům předepisovat od začátku srpna. Čeští pacienti si budou moci lék po předepsání jejich praktickým lékařem nebo lékařem specialistou vyzvednout v 58 nemocničních lékárnách. Česká lékárnická komora už v případě dříve dostupných antivirotik kritizovala, že nejsou dostupná pro všechny lékárny.

Paxlovid je antivirotikum určené k léčbě onemocnění covid-19 u dospělých, kteří nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem a u nichž je zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění. Podmínečnou registraci obdržel v celé EU již 28. ledna.

„Jedná se o antivirotikum podávané ve formě tablet, které zastavuje množení viru v buňkách. Pomáhá tělu překonat virovou infekci a může předejít rozvoji závažné formy onemocnění a zabránit úmrtí,“ popsalo ministerstvo. Lékaři ho mohou předepsat lidem s vysokým rizikem vážného průběhu. Pokud je lék podán do pěti dní od prvních příznaků, je podle studií výrobce schopen snížit riziko hospitalizace a úmrtí o 88 procent.

Pro léčbu pacientů s vyšším rizikem vážného průběhu se v dřívějších vlnách epidemie podávaly monoklonální protilátky. Tyto léky jsou ale na současnou variantu viru omikron málo účinné. Z protivirových léků je v ČR k dispozici molnupiravir od firmy Merck Sharp & Dohme (MSD) a lékaři podávají vhodným pacientům stále také remdesivir, který byl prvním schváleným lékem přímo na covid-19.