Penicilin má výpadek. Alternativy pokrývají širší spektrum a jsou dražší

Mluvčí Lékárnické komory Michaela Bažantová potvrdila, že jde konkrétně o fenoxymethylpenicilin. Lékárny během minulých týdnů postupně doprodávaly své zásoby, které tenčily až na nulu.

„Pacient se může setkat s tím, že pro něj nemá lék k dispozici a nemůže ho ani objednat u distribuce,“ uvedla s tím, že je klíčové, aby byl tento základní lék k dispozici. Užívá se totiž pro léčbu angíny.

Výpadek penicilinu evidují i praktičtí lékaři. Také podle Šonky se penicilin postupně vyprodává, takže v současné době není téměř nikde. „Máme informace, že výpadek bude dlouhodobý. To je zásadní problém, protože penicilin je základní antibiotikum na standardní infekce,“ upozornil.

Na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se v databázi výpadků uvádí, že prozatímní předpokládaný termín obnovení fenoxymethylpenicilinu bude pravděpodobně 3. listopadu.

Antibiotika s širším spektrem nemusí být vhodná

Penicilin má jakožto antibiotikum také výhodu, že je velmi dobře snášený a má minimum nežádoucích účinků. „Hlavně je to lék, který by se měl používat, abychom předešli rezistenci bakterií na antibiotika. Ve chvíli, kdy lék, který by na angínu standardně zabral, musím zvolit antibiotikum s širším spektrem, což už by mělo být antibiotikum vyhrazené pro složitější infekce, než je například angína,“ varoval. Poté hrozí, že v rezervě nebudou antibiotika pro případ, že by se dělo něco vážnějšího.

To je pak standardní praxí. V případě, že potřebuje pacient přípravek, který aktuálně chybí, nejjednodušší cesta je si lékárníkovi říci o jiný lék se stejnou účinnou látkou. Ve většině případů tato alternativa existuje. Pokud ne, může lékárník přípravek připravit na míru nebo se spojit s ošetřujícím lékařem ohledně jiné možnosti.

Alternativy fenoxymethylpenicilinu jsou přípravky s amoxicilinem nebo potencovaným penicilinem. „Ty výpadky občas mívají také, ale momentálně jsou k dispozici,“ uvedla Bažantová.

Tato antibiotika jsou však širokospektrá, a proto jejich podání může být podle Šonky problém. Další potíží je také ekonomické hledisko. „Penicilin je levné antibiotikum a většina náhrad je dražší,“ dodal Šonka.

„Z mého pohledu je to skandální věc. Za dvacet let praxe nepamatuju, že by nebyl penicilin,“ uvedl.

Problém je také to, že některé z těchto penicilinů v tabletách nešlo v minulých týdnech objednat. „Někdy je to jen na štěstí dané lékárny, že objednávku stihne. Stává se, že dopoledne ještě jsou, ale odpoledne už ne. Dodávky jsou často nesouvislé a lékárna to neovlivní,“ vysvětlila Bažantová.

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová v minulosti radila navštívit webové stránky ústavu, kde lze najít aktuální dostupnost přípravků. „Lidé tam najdou informaci, kdy k výpadku došlo i kdy má dojít k obnovení dodávek. Je tam i důležitá informace, jakým léčivým přípravkem se daný lék má nahradit,“ uvedla.

Výpadky léků se řeší dlouhodobě. V září například chyběly přípravky proti teplotě a bolesti, špatně se sháněly také třeba oční masti a kapky s kortikoidy s protizánětlivým účinkem, nosní spreje, lokální léky proti mykóze nebo vybraná analgetika proti silným bolestem.

Výpadky souvisejí s výrobními potížemi, logistickými problémy nebo obchodním rozhodnutím držitele registrace. Většinou trvají několik týdnů, v některých případech měsíce. Potvrzuje to i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jemuž distributoři a výrobci hlásí výpadky léků.