Čechů na sociálních sítích mírně ubývá, zamilovávají si však Instagram

Průměrný český uživatel sociálních sítí je používá proto, aby udržoval kontakt s přáteli a každý den nad nimi stráví asi 143 minut. Tedy o sedm minut méně, než minulý rok. Vyplývá to z průzkumu společnosti AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

Nejznámějšími a nejnavštěvovanějšími sociálními médii zůstává nadále dvojice YouTube a Facebook, které vyzkoušelo 94 procent respektive 92 procent českých uživatelů internetu.

Výrazně posílil Instagram, který jako jediný roste stejně dynamicky jako v předešlých letech, tedy asi o šest procentních bodů každý rok. Osobní zkušenost s ním potvrzuje 52 procent uživatelů internetu. Velkou popularitu má také funkce Instagram Stories a i možnost soukromé konverzace přímo v aplikaci.

„Premiantem mezi sociálními sítěmi je letos Instagram. Velikostí je sice na třetím místě, ale jako jediná sociální síť aktuálně vykazuje potenciál pro další významnější růst. Uživatelé si velmi oblíbili formát Instragram Stories, ale začíná se prosazovat i novinka loňského roku Instagram TV. To je formát, který chce v budoucnu konkurovat YouTube,“ uvedl ředitel AMI Digital Vladan Crha.

Celkem je na Instagramu podle agentury H1 asi 2,2 milionu Čechů, většinu tvoří ženy a hned polovina českých uživatelů této aplikace je ve věkové skupině mezi 13 a 25 lety. „Instagram používám jednak k práci, ale z velké části i ke kontaktu s přáteli. Když se nad tím zamyslím, tak jsem prakticky přestala používat Facebook,“ připouští blogerka Klára.

Právě Facebook zažívá v Česku stagnaci. Zejména v tom, že velká část jeho uživatelů je na něm pasivní. Necelých 40 procent Čechů nepřispívá téměř nikdy a pouze konzumuje příspěvky svých přátel a stránek, které sleduje.

„Letošní výsledky průzkumu AMI Digital Index naznačují změny na poli sociálních médií. Přestože v minulých letech tradiční sociální sítě dynamicky rostly, letos zřejmě dosáhly svého pomyslného vrcholu. Stagnaci samozřejmě způsobuje i fakt, že aktuálně je na sociálních sítích již přes 94 procent českých uživatelů internetu,“ uvedl vedoucí partner AMI Communications Marek Stránský.

Většinu sociálních sítí používají v drtivé většině mladí lidé do 25 let. Jedinou výjimkou tak zůstává LinkedIn, tedy síť kde se setkávají profesionálové a diskutují o své práci. Mezi nejčastější české uživatele LinkedInu patří lidé kolem třiceti let a oproti jiným sociálním sítí, kde vedou uživatelé se středním vzděláním, jde o vysokoškoláky.