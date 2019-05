Počet lajků schováme, budete pak víc sdílet. Instagram bude privátnější

Na vývojářské konferenci F8 představil Facebook hned první den svůj redesign. V úvodní prezentaci ale zaznělo mnohem více novinek, a netýkaly se jen Facebooku, ale i dalších dvou sítí, které Facebook vlastní: Instagram a WhatsApp. Většina oznámených změn souvisí s novou vizí Marka Zuckerberga: „Budoucnost bude soukromá!“



Na Instagramu jsou tři základní způsoby komunikace: Feed, soukromé zprávy a Příběhy

Obrat směrem k soukromý není pro sociální sítě Facebook a Instagram jednoduchý. Facebook dlouhá léta tlačil uživatele k tomu, aby sdíleli stále více věcí se stále větším okruhem lidí, ideálně se všemi. Instagram rovněž vždy povzbuzoval k veřejnému sdílení fotek a sbírání co největšího počtu fanoušků a lajků (srdíček).



Lidé raději komunikují soukromě a dočasně

Reálná data Facebooku a Instagramu ale ukazují, že lidé často mají větší zájem nikoli o komunikaci veřejnou nebo poloveřejnou, ale o komunikaci soukromou. Odpovídá tomu popularita funkce „Stories“ (Příběhy). Jde o rychlé sdílení zážitků (fotografií nebo videí) z daného dne. Druhý den je příběh pryč (pokud jej uživatel nearchivuje) a vzniká příběh nový.



Stories (Příběhy) jsou na Instagramu stále oblíbenější. Adam Mosseri říká, že za to můžou tři aspekty: dočasnost obsahu, soukromá zpětná vazba a důraz na lidi místo na jednotlivce

Právě tato pomíjivost příběhů podle Adam Mosseriho, šéfa Instagramu, stojí za jejich úspěchem mezi uživateli. Stejně důležitý je ale podle něj osobní ráz komentářů, které se u příběhů nezobrazují všem: „Lidé se budou bez okolků vyjadřovat jen tehdy, když se cítí mezi svými. Důležitou součástí Příběhů je fakt, že když můj Příběh okomentujete, tak je ten komentář a následná konverzace jen mezi námi dvěma.“



Pro lidi je mnohem přirozenější komunikovat soukromě

„Instagram začal jako veřejný proud obrázků. Postupně jsme přidali další funkce, jako zprávy a příběhy, jejichž povaha je privátnější,“ uvedl Mosseri. „Zjistili jsme, že pro lidi je mnohem přirozenější komunikovat soukromě než veřejně. S tím, jak se nyní celá společnost Facebook orientuje více směrem k privátní komunikaci, se chceme poučit z toho, co tak dobře funguje na Instagramu u soukromých zpráv a příběhů. To pak chceme aplikovat na vše, co děláme.“

Na Instagramu můžete nově vybrat seznam vašich blízkých přátel a sdílet některý obsah jen s nimi

Příběhy je možné sdílet jak se všemi sledujícícmi, tak jen s užší skupinou přátel (Close friends). Mosseri říká, že tato možnost opět zvýšila jak počet sdílených okamžiků, tak počet interakcí.



Skrytý počet srdíček může zabránit předhánění

Nyní Instagram testuje další dvě změny. Počet followerů bude nově upozaděn, zatímco nyní je zobrazen celkem prominentně.

Počet sledujících je nyní uveden přímo pod jménem instagramera Mosseri ukazuje, že počet sledujících bude méně výrazný

„Nechceme, aby byl Instagram místem, kde spolu mezi sebou lidé soutěží. Chceme, aby tam nepanovalo všudypřítomné napětí,“ vysvtlil Mosseri.



Ze stejného soudku je i nápad skrýt počet lajků (srdíček) u konkrétního příspěvku. Testovat ji Instagram začne od příštího týdne. „Až budete skrolovat příspěvky, neuvidíte, kolik lidí dalo nečímu příspěvku lajk,“ popisuje testovanou změnu šéf Instagramu.



Počet srdíček zmizí, uvidíte jen „a další“

„Uvidíte, kdo dal lajk, a pokud chcete a máte na to čas, můžete si je všechny spočítat,“ dodal Mosseri. Majitel příspěvku na vyžádání počet lajků uvidí.



Více autentického obsahu?

Tato změna vyvolala asi největší ohlas ze všech oznámených instagramových novinek, což ukazuje, nakolik je pro současné uživatele počet lajků neodmyslitelnou součástí aplikace.

Počet srdíček se nyní ukazuje u každého příspěvku. Do budoucna návštěvníci toto číslo neuvidí.

„Myslím, že by to určitě mohl být krok kupředu. Každé srdíčko funguje jako dopamin a uživatelé se tak snadno stanou na nich závislí a může dojít ke spojování počtu srdíček s vlastní hodnotou,“ reagovala na změnu Ginger Thunder, která pomocí Instagramu informuje své fanoušky o svých cestách kolem světa. „Říkáme si, že když máme u jedné fotky 50 srdíček a u jiné jen 20, tak to za sdílení asi ani nestálo a máme že sdílení špatný pocit. To by mohlo skrytí počtu vyřešit. Může to pak dát vzniknout více autentickému obsahu, který je obzvláště na instagramu spíše vzácností.“



Pro někoho bude určitě změna vítaná. Pro jiné je naopak honba za počtem lajků velmi důležitá, o čemž svědčí i existence hashtagů „lajk za lajk“, který vybízí ke vzájemnému zvyšování počtu lajků.



Instagram jako platforma pro marketing a nakupování

Také tzv. influenceři, tedy užvatelé Instagramu, kteří za peníze dělají svými příspěvky reklamu firmám, mohou tuto změnu hůře nést, protože firma si nebude moci snadno udělat přehled o jejich vlivu. Lze ale předpokládat, že tato skrytá statistika bude k dohledání, ať už pomocí nějakých skriptíků na počítání lajků, nebo pomocí nějaké funkce přímo od Instagramu. Firma totiž pochopitelně ví o tom, že se stala marketingovou platformou pro mladé lidí, a hodlá toho využít.

Instagram také hledá, jak podpořit propojení zákazníků, značek a tvůrců přímo v aplikaci. To by mohlo výrazně zamíchat trhem, na kterém působí tzv. influenceři, placení za příspěvky chválící konkrétní značku.

Instagram experimentuje s novými způsoby, jak prodávat přímo skrze tagy v příbězích. Pokud tedy někdo otaguje oblečení, které má na sobě, mohou jeho followeři rovnou koupit označené zboží, aniž by opustili aplikaci Instagram.



Bude zajímavé sledovat, jak tato změna zahýbe ekosystémem influencerů. Doposud bylo celkem těžké zjistit, jaký je skutečně dopad instagramového příspěvku na úspěch značky. Nyní to budou moci firmy zjistit velmi přesně.

Celkově jsou tak změny v rámci Instagramu zdánlivě různorodé: více soukromí, ale také více obchodování. Ve skutečnosti ale oba tyto proudy směřují stejným směrem. Instagram ví, že když se budou lidé na Instagramu cítit bezpečně a „jako doma“, nebudou se zdráhat více psát, procházet a lajkovat. Více interakcí a více obsahu znamená více uživatelské pozornosti. A to pochopitelně slouží k tomu, co Instagram živí: více kliknutí na reklamy. Nově i na reklamy, které budou do svých příspěvků dávat přímo sami uživatelé.