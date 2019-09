Kup si lajk. Sociální sítě přinesly novou možnost, jak si přivydělat

Jednorázově za práci na Instagramu moc peněz není, najdou se však ženy, které podstupují dlouhé “klikací” směny a přivydělávají si i desetitisíce korun. „Instagram mi pomohl jako jednorázová finanční injekce. Stačí sledovat cizí účty, komentovat fotografie a dostanu zaplaceno,“ popisuje mladá maminka Eva L.

K tomu, aby sociální síť, na které podle statistik hledají zábavu na dva miliony Čechů, využila k vydělávání peněz, ji nalákal inzerát na internetovém fóru, kde se sdružují maminky.

Práce podle ní nevyžaduje žádnou kvalifikaci či alespoň zamyšlení. Jejím jediným úkolem je podle zadání připojení se k internetu a sledování lidí či firem, které si zaplatily za zvýšení počtu fanoušků svých virtuálních sídel na sociální síti.

„Začala jsem sledovat či lajkovat tisíce lidí,“ vysvětluje Eva. Pokud si její klienti objednali pod své fotky komentáře, dodali i jejich přesnou podobu. Na Evě pak bylo jen to, aby je zveřejnila pod svou internetovou identitou. „Sama jsem nic vymýšlet nemusela. Vždy přišlo přesné zadání, co mám napsat,“ dodává Eva.

Výplatu dostávají instagramoví pracanti od kusu. „Dvě koruny za to, když na Instagramu začnu někoho konkrétního sledovat, a jednou tolik, když jeho snímek okomentuji,“ upřesňuje Eva, která se brigádě na sociální síti věnovala zhruba týden. „Za tu dobu jsem si přišla na 36 tisíc korun,“ tvrdí.

Platit někomu cizímu za to, aby lajkoval fotky na Internetu může vypadat nesmyslně. Ve virtuálním světě to ovšem mnozí chápou jako vynikající investici. Nejeden mladý Čech dnes sní, že se bude živit jako takzvaný influencer a bude od výrobců módy, alkoholu či kosmetiky dostávat zaplaceno za to, že jim dělá reklamu na profilech, které má na sociálních sítích. Firmy ovšem mají zájem spolupracovat jenom s těmi, kteří mají minimálně několik tisíců sledujících. A získat je, to bývá těžká práce. Někteří influenceři proto volí jednodušší cestu – prostě si je koupí.

Velký počet nestačí, sledující musí být aktivní

Vysoká cifra v záhlaví profilu však nestačí. Důležité je švitoření pod jednotlivými fotografiemi. Lajky a komentáře totiž pomáhají obalamutit nemilosrdný algoritmus Instagramu, který řídí, čí příspěvky na sociální síti ukáže, a které lidem vyfiltruje. Pokud má nějaká fotka hodně lajků, ukáže se více lidem. A její majitel má větší šanci vydělat.

„Dávno se nehraje na počty fanoušků. Ti jdou jednak nakoupit či nasbírat díky různým a často podvodným lákadlům, jako jsou například nejrůznější soutěže. Dnes není v marketingu na sociálních sítích důležité, kolik máte fanoušků, ale nakolik jsou vaši fanoušci aktivní a loajální,“ poznamenává marketingová expertka Michaela Losekoot, která se sociálním sítím dlouhodobě věnuje.

Mladé maminky se tak stávají součástí tvrdého byznysu. Instagram se proti podvodům snaží bojovat. A jeho programátoři nemilosrdně mažou falešné profily, které po tisících vytvářejí roboti. Když někdo zaplatí reálným lidem, aktivitu nejsou schopní rozlišit od běžného používání Instagramu.

Společností, které sledující, lajky a komentáře nabízejí, je na internetu nespočet. Jen menší část z nich však nabízí právě reálné sledující. Na internetu je i několik českých firem, které zaměstnávají Čechy a Češky, jako je i maminka Eva. Kde všude sledující hledají, zda jen na rodičovských diskuzích, není jasné. Na dotaz redakce iDNES.cz majitelé těchto stránek nereagovali.

Princip nákupu je vždycky stejný – člověk si vybere službu, o kterou má zájem. Jeden český web zájemcům umožňuje za necelých pět set korun získat 350 nových sledujících. Ti však nepřibudou najednou, ale postupně. Konkrétně za 45 dní. I to je pro důvěryhodnost profilu důležité. Sledující nepřibudou podezřele během pár minut, ale „doslova přirozeně“.

Uživatel „dompedro“, který tyto služby nabízí, dává jako bonus ke každé objednávce „lajky zdarma“. A pokud se něco nepovede, nabízí také vrácení peněz a bonus 50 korun.

Jiné firmy nabízí mnohem vyšší počty sledujících. Na jedné z nich si člověk může objednat až 20 tisíc sledujících do 180 dní za pět a půl tisíce korun. Další společnost pak naopak prodávají balíček 100 sledujících na Instagramu do půl hodiny za necelých 5 euro.

Zda se jedná o skutečné lidi, nikdo nekontroluje. Důležité je, aby dotyčný komentoval, lajkoval a vyvíjel dostatečnou aktivitu. Šikovný člověk tak může mít hned několik falešných účtů, skrze které interaguje.