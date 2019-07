Češka na Bali potřebovala transfuzi krve. Pomoc dorazila skrze sociální sítě

Český pár Eliška a Martin se dostali na exotickém ostrově Bali do nesnází, když podle serveru Daily Mail třiatřicetiletá žena krvácela do žaludku a její život byl v ohrožení. Před nutnou operací však musela dostat transfuzi krve, konkrétně skupiny A-. Jenže to je na indonéském ostrově problém, většina tamního obyvatelstva nemá negativní krevní skupinu.



Partner Elišky Martin Frank proto vyvěsil prosbu na své sociální sítě. „Nebydlí někdo na Bali? Není tu na dovolené? Sháním pro Elišku transfuzi krve skupiny A- nebo 0-. Prosím o jakékoli sdílení,“ napsal na svůj Instagram. Jeho prosba se začala rychle šířit, sdíleli ji i čeští influenceři a komunita Čechů žijící na Bali. Příspěvek se dostal do facebookové skupiny „Stěhujeme se na Bali“ skrz kterou si ho zobrazily statisíce lidí.

Podle informací ze sociálních sítí se nakonec podařilo najít tři vhodné dárce. Žena tak mohla podstoupit operaci a její stav je nyní stabilizovaný. „Eliška je po úspěšné operaci, stabilizovaná, a ještě cca týden bude potřebovat krev. Avšak to pravděpodobně bude již stačit od současných dárců,“ vzkázal její partner prostřednictvím Facebooku s tím, že je za veškerou pomoc a sdílení vděčný.

Jeho žena nakonec dostala tři jednotky krve A-. „Nadšení a přístup všech jsem absolutně nečekal. Dojímá mě, kolik je skvělých lidí na Bali, v Austrálii a u nás v ČR. Celkově jsme našli dárce, od kterých máme tři jednotky krve A-. Doufám, že to bude stačit,“ dodal Martin.

Co přesně se mladé Češce stalo, musí lékaři ještě zjistit. Podle jejího manžela měla žena v minulosti nádor na slinivce, což by podle něj mohlo být příčinou nízkého počtu krevních destiček a nízkého krevního tlaku.

Kromě české komunity na Bali a českých sociálních sítí se příspěvek šířil i po zahraničních profilech. I díky tomu Martinova prosba vyvolala ohromnou odezvu. Jen příspěvek stránky Stěhujeme se na Bali sdílely čtyři tisíce lidí, další stovky lidí se přidaly na Instagramu.