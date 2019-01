S firmou ale bez domova. Tisíce „podnikatelů“ mají trvalé bydliště na radnici

Mnozí to dělají proto, aby se ukryli před úřady a věřiteli. Nebo jde o skutečné bezdomovce v rolích „bílých koní“. Statistika ukazuje, že každá pátá taková firma neplatí daně, jak má. A státu utíkají miliardy.

„Počet těchto firem dosáhl 14 453 a meziročně se zvýšil o 76 procent. Stejně tak prudce narůstají počty „bezdomovců“ angažovaných ve firmách, aktuálně jich je 9 599, což je o 80 procent víc než v roce 2017,“ uvedla Petra Štěpánová, analytička společnosti Bisnode, která s daty přišla.

Důvod je zřejmý. „Takoví lidé jsou hůře kontaktovatelní,“ dodává Štěpánová. „K přepisu na bezdomovce dochází v situaci, kdy se firma dostane do finančních problémů a připravuje se na insolvenci. Původní statutár se chce vyhnout dlouhému insolvenčnímu řízení, a tak firmu přepíše na bílého koně. Tím je pro něj věc vyřešena,“ komentuje to ekonom ze skupiny Apogeo Jiří Žežulka.

Důvod ukrýt se mohou mít i majitelé firem, kteří se za bezdomovce jen vydávají. V insolvenčním řízení se totiž může stát, že správce nepůjde jen po majetku firmy, ale sáhne i na ten soukromý.

Proč takových firem přibývá, není jasné. Podle Štěpánové to může souviset s tvrdým postupem státu a finančních úřadů, kvůli němuž se podnikatelé snaží ukrývat.

Nejvíc firem s bezdomovci v čele je v Praze – 3 190 a ve středních Čechách – 2 164. Logicky, neboť zde sídlí celkově nejvíc firem.

Ale zpět do Jirkova, kde je na radnici hlášeno 25 podnikatelů a 16 živnostníků. Většina jejich firem prošla exekucí nebo je v likvidaci, z živnostníků podnikají už jen tři, ostatní ukončili činnost.

„Opravdových bezdomovců máme jen pár, ostatní lidé hlášení na naší radnici mají jiné důvody než to, že by neměli kde bydlet,“ potvrzuje místostarostka Jirkova Dana Jurštaková.

Firmy, řízené lidmi s trvalým bydlištěm na radnici, končí častěji v úpadku.

Jedním z nich je i zmíněný majitel realitky Martin Č. Firmu koupil za tisícovku v dubnu 2018, kdy měl adresu na jirkovské radnici už několik let. Důvod sdělit nechce.

„To je má soukromá věc,“ říká. Tvrdí však, že to neudělal, aby ukryl své skutečné bydliště, a odmítá také, že by to působilo nedůvěryhodně. „Prostě jsem hlášený na radnici a dosud jsem neměl důvod to řešit. A klienti to taky neřeší. Když dostávají kvalitní služby, je jim jedno, kde máte adresu,“ dodává.

Podobně mluví i jeho jirkovský „spolubydlící“ Petr J., majitel firmy, která v Chomutově poskytuje finanční poradenství a spotřebitelské úvěry. „Před lety jsem se nepohodl se společníkem, musel jsem se narychlo odstěhovat a on trval na tom, abych si v jeho domě zrušil trvalé bydliště. A najednou nebylo kam se rychle nahlásit,“ vypráví.

Fiktivní bezdomovci

Jiný příklad fiktivního bezdomovce ukazuje i příběh dalšího podnikatele z Jirkova. Když v září 2009 Václav Š. firmu kupoval, bydlel ve čtvrti Červený Hrádek. Fakticky i úředně. Jakmile se firma ocitla v dluzích, úředně se vystěhoval a novou adresu si nechal zapsat na městském úřadě.

Když v září 2014 hrozba exekuce zesílila, převedl firmu na bratra Radka, jenž už měl adresu rovněž zapsanou na radnici. Jeden papírový bezdomovec v tu chvíli převáděl firmu na druhého. Nakonec skončili v exekuci oba a rodina přišla o všechny nemovitosti.

„Kromě tohoto domu,“ ukazuje sousedka na dům na Červeném Hrádku, v němž rodina dlouhé roky žila, „museli prodat i další vilu u Kamencového jezera a dům na Moravě.“



Exekutor: Majetek neukryjete

Právník exekutorské komory Libor Vaculík už před časem upozornil, že formální změnou adresy dlužník sice znesnadní práci exekutorům, ale nakonec si nepomůže. Soudní exekutor si totiž zjišťuje informace nejen z veřejných rejstříků, ale i na poště, v bance a u dalších institucí, od nichž se dozví, kde dlužník skutečně žije. Kvůli náročnějšímu pátrání tak nakonec exekutorům narostou náklady, které ovšem musí platit dlužník.



Mluvčí komory Lenka Desatová navíc upozorňuje, že písemnosti lze dlužníkovi dopravit i díky takzvané fikci doručení. Tedy i když si je na radnici nepřevezme, podle tohoto ustanovení zákona se má za to, že mu byly doručeny. A to třeba i rozhodnutí o exekuci. Pak už dlužníkovi nepomůže, ani kdyby svůj majetek daroval, prodal pod cenou nebo převedl na firmu.

Nejvíc podnikatelů „bez domova“ na jediné radnici je hlášeno na úřadu městské části Praha 4. Na konci loňského roku jich bylo 324, o 125 víc než o rok dříve. „Možná proto, že jsme nejlidnatější městská část,“ uvažuje mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas.

Kromě podnikatelů jsou nicméně na radnici hlášeny další tisíce lidí bez domova. Pro radnici to znamená obhospodařovat plnou krabici výzev, aby si bezdomovci vyzvedli na poště písemnosti. „Denně jich převezmeme od České pošty padesát, někdy i sto. Aktuálně jich tu máme ležet kolem tisícovky,“ vypočítává Bigas. Výzvy si většinou nikdo nepřebírá. Někteří podnikatelé s trvalým bydlištěm na radnici si však na poště nahlašují jinou doručovací adresu nebo si za poplatek zřídí na poště schránku.

V této statistice vyniká Ústecký kraj. Ačkoli je zde „jen“ 706 firem s jednateli nebo majiteli hlášenými na radnicích, což je až desáté místo ze všech regionů, suverénně však vede žebříček firem, které jsou vedeny jako „nespolehliví plátci daně“.

Zatímco republikový průměr je 21 procent, v Ústeckém kraji je to přes 36 procent. To znamená, že každá třetí severočeská firma s „bezdomovcem“ neplatí daně tak, jak má. Firmy v čele s bezdomovci také třikrát častěji končí v úpadku, exekuci nebo insolvenci. „Souvisí to se zdejší specifickou podnikatelskou základnou,“ míní Štěpánová.

Finanční správa eviduje v celé ČR zhruba 130 tisíc firem, které státu dluží dohromady 34 miliard korun. Přestože jsou firmy s „bezdomovci“ náchylnější neplatit daně, stát s tím nic neudělá. Protože mít trvalé bydliště na radnici nemůže nikdo nikomu zakázat.

„Víme o tomto problému, nicméně finanční správa nemůže ze své pozice jakkoliv regulovat či ovlivňovat zakládání společností, kde společníkem je osoba bez domova, respektive s trvalým bydlištěm na obecním úřadě,“ upozorňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petr Habáň.