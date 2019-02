Stát chystá velkou změnu kontrol u živnostníků. Pětkrát a dost

Za týden k vám může přijít i několik kontrol. Je toho spousta, hygienou počínaje, přes bezpečnost práce, potravinářskou a jinou inspekci. I když máte vše v pořádku, jen veškerá administrativa s tím spojená vám bere čas a prodražuje to provoz,“ říká pražský podnikatel v gastronomii Dušan Kazda.



A v menších městech, kde jsou úředníci méně vytížení, kontrol může být ještě víc. Často i kvůli udání od konkurence, která jen zkouší, zda by se na příslušné živnostníky dalo něco „najít“. A pak už to přichází: kontrola z České obchodní inspekce, živnostenského úřadu, hygienické stanice, Státní zemědělské a potravinářské inspekce… Jednotliví inspektoři přitom o sobě mnohdy ani nevědí.

Vláda teď slibuje nápravu. „Je to vládní priorita a hodlám se tomu opravdu věnovat, musíme to zvládnout do roku 2021,“ tvrdí premiér Andrej Babiš. Návrh je součástí programu, kterým chce nejsilnější koaliční hnutí ANO oslovit i malé a střední podnikatele. Těm se, jak v nedávném rozhovoru pro MF DNES připustil i místopředseda hnutí Petr Vokřál, ANO v poslední době příliš nevěnovalo.

Návrh vítá i opoziční ODS, i když poznamenává, že je otázkou, nakolik ho Babiš myslí vážně. „Byl to právě on, kdo tady několik let režíroval třídní boj s našimi živnostníky. A neustálé kontroly byly toho součástí. Na druhou stranu nás těší, že od nás už podruhé hnutí ANO opisuje a inspiruje se v našem předvolebním programu z roku 2017, kde byl právě návrh na snížení počtu kontrol z různých úřadů a institucí představen,“ říká šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.Novinka, která má být klíčem ke změně, je takzvaný elektronický diář.



Úředníci o sobě budou vědět

„Jde o přehled, ve kterém budou zaznamenány veškeré kontroly. Už nebude docházet k tomu, že jednou přijde na kontrolu Franta, podruhé Pavel, potřetí někdo jiný a nikdo to ani neví,“ přibližuje šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček, který se podílí na přípravě změny.

„Úředník bude mít za povinnost podívat se na příslušnou firmu a zjistit si, kolikrát už letos byla kontrolovaná. A pokud uvidí, že už pětkrát, bude mít smůlu, bude tam moci až příští rok. Zůstane samozřejmě možnost nějakých mimořádných případů, ale to bude muset kontrolor řádně zdůvodnit, rozhodně nebude moci otravovat jen tak několikrát do měsíce,“ ujišťuje Havlíček.

Změna má být součástí balíčku, který živnostníkům usnadní jejich podnikání už od začátku.

„Dělali jsme si jen modelový příklad, jaké povinnosti vůči státu musí splnit člověk, který chce začít podnikat a založit si cukrárnu s malou výrobou. Bylo to získání skoro dvaceti různých razítek,“ líčí Havlíček a hned některá z nich vyjmenovává. Od zdravotního průkazu přes stanoviska hygienické stanice, odboru výživy i práce, vyjádřit se musí odbor památkové péče, životního prostředí či Hasičský záchranný sbor, živnostník prochází také kolečkem přihlašování k dani z příjmů, DPH nebo silniční dani.

Konec běhání po úřadech

Nově by živnostníkovi mělo stačit navštívit jeden úřad: a úředníci by pak zisk příslušných stanovisek opatřili za něho.

„Odkoukali jsme to z USA, kde to skvěle funguje. Svoji žádost tam dáte prvnímu kompetentnímu úředníkovi, ten ji orazítkuje a všechno pak oběhá. Úředník navíc ví, že to musí stihnout do nějakého termínu. V současnosti jsou veškeré povinnosti na straně živnostníka a minimální na straně úřadu, to bychom chtěli změnit,“ říká Havlíček.

Tato změna má být zase součástí nového stavebního zákona, na kterém pracuje ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně Klára Dostálová už dříve řekla, že úředníci budou mít povinnost vyjádřit se při stavebním řízení do dvou měsíců. A pokud tak neučiní, bude to automaticky znamenat jejich souhlas.

Dostálová má nový stavební zákon předložit na podzim, i tato novinka má platit od roku 2021.

Současný stavební zákon si však o změnu říká už léta, Česko je totiž co do délky a složitosti získání stavebního povolení podle průzkumu Světové banky na ostudném 156. místě ze 190 zemí a v Evropě jsou za ním jen tři státy – Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Moldávie.