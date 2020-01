Nehájí zaměstnance a uráží firmy. Babiš sepsul Středulu kvůli stravenkám

Hlavní připomínkou předsedy sdružení odborových svazů v Česku (ČMKOS) Josefa Středuly bylo riziko zneužití ze strany zaměstnavatelů. „Máme bohužel dost závažné informace, že někteří podnikatelé nemají zájem přidat zaměstnancům prostřednictvím stravenkového paušálu, ale jim ubrat,“ prohlásil v pátek.

Středula vyjádřil obavy z toho, aby firmy použitím stravenkového paušálu neodváděly sociální pojištění z menší částky a tím zaměstnanci zmenšily jeho budoucí penzi. Vládu vyzval, aby návrh přesně propočítala.

Babiše jeho postoj překvapil a situaci probral s Schillerovou. Poté Středulu zkritizoval, protože ministryně označila zneužití za nepravděpodobné. „Vyjádřila se, že by to byla naprostá rarita vzhledem k tomu, že máme prakticky nulovou nezaměstnanost a firmy se o lidi perou. Že by někdo donutil svoje lidi, aby si nechali snížit mzdu o stravné? Myslím, že by se rozhodli pro jinou firmu,“ napsal premiér v neděli večer na Facebook.

Dodal, že tím Středula „uráží naše zaměstnavatele“. Podle Schillerové je též mimo jeho argument, že paušál způsobí destrukci závodního stravování. „Tak nevím, čí zájmy prosazuje. Zaměstnanců zjevně ne,“ uzavřel premiér.

Babiš našel podporu i u Asociace hotelů a restaurací České republiky. Ta si myslí, že žádná katastrofa nehrozí a návrh může být přínosný. „Stravenkový paušál vítají,“ uvedl premiér. Prezident asociace Václav Stárek považuje postoj odborů za nelogický.

Odboráři potvrdili, že se kvůli stravenkám a stravenkovému paušálu s premiérem setkají znovu, za dva týdny mají v diskusi pokračovat. Tentokrát by se měla účastnit i ministryně financí.

Koalice se minulý týden shodla, že firmy budou moci kromě papírových stravenek, za které si lidé kupují obědy, či závodního stravování dávat zaměstnancům nezdaněný pevný benefit vyplácený v penězích. „Z toho mám velkou radost. Dnes máme v naší zemi milion zaměstnanců, kteří nemají žádný benefit, protože si to prostě jejich zaměstnavatelé nemohou dovolit,“ řekla Schillerová.

Stravenkový paušál by měl být podle návrhu ministerstva financí alternativou ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.