Stravenkový paušál připraví stát o jednadvacet miliard, uvádí nová studie

Studii pro Unii zaměstnavatelských svazů ČR (UZS) vypracovala společnost Grant Thornton.



„Ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že nová úprava připraví státní rozpočet maximálně o dvě miliardy korun,“ uvedl prezident Unie Jiří Horecký.

„Nechali jsme dopady přepočítat poradenskou, daňovou a auditorskou firmu a ta dospěla k částce více než desetinásobné. Konkrétně k 21,4 miliardy Kč,“ dodává Horecký.

Jde také o pesimističtější předpověď, než s jakou dříve přišly stravenkové firmy. Ty varovaly, že na zavedení paušálu doplatí restauratéři, neboť stravenky je motivovaly utrácet právě u nich. Stravenkáři argumentovali tím, že by stát přišel na odvodech na sociální a zdravotní pojištění u milionu lidí, kteří nyní stravenky nedostávají, o 7,3 miliardy korun ročně. Stravenkový paušál by byl totiž daňově osvobozen.

Podle nové studie by zapojení těch lidí do systému, kteří dnes nemají možnost firemního stravování ani stravenek, mohlo znamenat snížení daňových příjmů o 8,6 miliardy korun. Je to založeno na předpokladu masivního zavedení benefitu.

Studie očekává další pokles rozpočtových příjmů až o 10,6 miliardy korun kvůli odklonu od současné formy podpory stravování, jako jsou stravenky a jídelní stravování, a navíc i navýšení efektivního příspěvku na stravování.

Ve úvaze jsou ještě další vlivy. Až miliardu může paušál stát, pokud ho majitelé firem využijí místo části dividend, 860 milionů, pokud paušál využijí lidé s více pracovními úvazky, a 365 milionů v případě zaměstnanců s přesčasy nad tři hodiny dvakrát týdně.

O stravenkovém paušálu mluvila ministryně financí v Rozstřelu (srpen 2019):

