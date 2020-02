Zpět na silnice. Trik vrací na asfalt auta a motorky, kterým propadly doklady

, aktualizováno

Češi vrací na silnice motorky a auta, které před lety přišly o doklady. Protože v České republice by jim nové technické průkazy nikdo nevydal, fiktivně je prodají do zahraničí, naoko vyvezou a zase dovezou do republiky. Už s novými dokumenty, nejčastěji polskými, holandskými nebo belgickými.