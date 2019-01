Stát určí, jak poznat autovrak. Prošlá STK bude znamenat odtah vozu

Snazší možnost odvézt a zlikvidovat vozidlo, ke kterému se jeho majitel nehlásí, má uvolnit parkovací místa, kterých je ve velkých městech nedostatek.

Rychlého odstranění vraků se i přes několikerou změnu zákona zatím dosáhnout nepodařilo. Novela z roku 2015 navíc práci úředníků čistících ulice od opuštěných vozů dokonce značně zkomplikovala. Mohla za to nejasná definice toho, co je to vrak. Do té doby totiž mohly úřady označit za vrak auto bez poznávací značky nebo auto zjevně trvale nezpůsobilé.

Novela zákona z roku 2015, která umožnila správcům silnic odtažené vraky zpeněžit, je však začala označovat jako „vozy neopravitelné bez podstatné změny části vozidla“. Rozhodování, jaké vozy lze ještě opravit a jaké už ne, úřadům svázalo ruce. Je to patrné i z množství zlikvidovaných vraků v jednotlivých letech. V Brně v roce 2013 odstranili 23 vozů ze 101 nahlášených. V roce 2017 to už byly jen čtyři vozy z 35, které jako vraky evidovali správci silnic.

Pevně daná půlroční lhůta práci strážníků a úředníků značně usnadní. K získání oprávnění pro odtah bude stačit zkontrolovat datum poslední platné technické prohlídky.

Na druhou stranu ale může hrozit, že kvůli opomenutí nechat vozidlo zkontrolovat může mít zapomnětlivý řidič problém i se zánovním vozem. Navíc mu bude hrozit tučná pokuta. Odstavení nezpůsobilého vozidla na jakémkoliv druhu veřejné komunikace nebo parkoviště je v návrhu pokutováno částkou do 300 tisíc korun.

Zakrytý kód nepomůže

Součástí navrhované změny je i oprávnění silničního úřadu otevřít vozidlo bez přítomnosti majitele, při kterém úředníci zkontrolují takzvaný VIN kód. Tím zjistí majitele i platnost prohlídky u vozidel, která jsou odstavena na silnici bez registračních značek a která mají VIN kódy zvenčí nečitelné.

V praxi správce komunikace nejprve majitele vozidla vyzve k jeho odstranění. Pokud nezareaguje do dvou měsíců, vůz odtáhne a po dalších třech měsících jej prodá.

„Nedochází rovnou k likvidaci vozidla, ale k jeho zpeněžení s tím, že výtěžek je pak předán provozovateli vozidla. Teprve když se vozidlo nepodaří prodat ve veřejné dražbě, a je tedy zjevně bezcenné, dojde k jeho likvidaci,“ uvedli autoři v důvodové zprávě.

Se stanovením jasnější definice vraku úřady problém nemají. „Praha novelu zákona vítá, protože současné znění, tak jej vymyslelo ministerstvo dopravy v roce 2015, nebylo šťastné,“ řekl MF DNES vedoucí oddělení organizace dopravy na pražském magistrátu Libor Šíma. Otázkou pouze bylo stanovení délky období po propadlé technické prohlídce.

Podobný, ale přísnější návrh na odtahování aut z pera TOP 09 vláda vloni na podzim zamítla. Ten předpokládal, že by z ulic mohly mizet vozy, které mají tři měsíce propadlou technickou prohlídku. „Tříměsíční lhůta podle návrhu stanoviska nezohledňuje situace, kdy by byl majitel vozidla dlouhodobě v nemocnici, nebo v zahraničí, nebo dočasně nebyl schopen obstarat peníze na opravu,“ uvedl kabinet ve svém stanovisku.

Jedenáct měsíců stačí

Návrh vládních poslanců proti tomu naopak ponechává jedenáctiměsíční lhůtu mezi vypršením technické kontroly a definitivní likvidací vozidla. To je podle dopravního experta Romana Budského z Platformy vize 0 dostačená doba pro vyloučení případů, kdy by o vozidlo mohl přijít člověk dlouhodobě hospitalizovaný, nebo někdo, kdo nemůže okamžitě reagovat.

Podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka ale mohl návrh zpřesněním definice skončit. Největším problémem, na který poukazují brněnští úředníci, je přesun povinnosti odtahovat vraky na správce silnic, kterými jsou v případě místních komunikací obce a kterým by nařízení přineslo řadu výdajů.

„Budou muset vynaložit nové náklady na zřízení vhodného místa, kam se budou vraky odstavovat. A za tato vozidla budou mít odpovědnost, to znamená, že plocha musí být hlídaná,“ uvedl mluvčí. Podle něj se nedá očekávat, že se tyto náklady podaří uhradit z prodeje těchto vozidel.

Ta ve skutečnosti mají minimální hodnotu, která v řadě případů nedokáže pokrýt ani náklady na jejich dražbu, natož aby se z ní mohly hradit i další výdaje. Dále poukázal na problém, že ani prohlídka vozidla nemusí vždy vést k určení skutečného vlastníka. Podle zkušeností úředníků totiž stále existuje dost aut, u kterých vlastník uvedený v kupní smlouvě nekoresponduje s údajem zapsaným v registru vozidel.

Zmizí a objeví se jinde

Na další běžně používanou fintu majitelů vraků poukázali úředníci v Ostravě. „Zcela legálně se již dříve mnohokrát stalo, že téměř poslední den před vypršením dvouměsíční lhůty k odstranění vozidla z pozemní komunikace ho majitel přemístil na jinou pozemní komunikaci a celé správní kolečko mohlo začít znovu,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Ostrava by proto byla naopak pro zkrácení lhůt ze šesti měsíců od propadnutí STK na tři měsíce. Následnou dvouměsíční lhůtu na odstranění by rovněž ostravský magistrát požadoval zkrátit na polovinu.

Schovat na dvůr nebo do garáže

Pokud se ale člověk naopak nesnaží pokoutně zbavit nepoužívaného vraku, ale jen nemá čas nebo peníze na uvedení vozidla do řádného technického stavu, nezbývá mu, než vůz uklidit mimo veřejné komunikace.

„Do garáže, nebo na soukromý pozemek například na chatu. Pokud uvažuji o tom, že vůz zaregistruji jako veterána, tak to převést do nějaké dílny,“ uvedl Budský. V opačném případě člověku hrozí uvedená až 300tisícová pokuta. Tu ale nedostane člověk za první prohřešek. Jde o postih například pro servisy, které jsou zvyklé odstavovat rozmontovaná vozidla na veřejná prostranství, dodal Budský.