Zbavit se odstavených automobilů bude snazší, schvalují poslanci

Neprošel návrh zkrátit tuto lhůtu na tři měsíce. Nyní je možné podle zákona nechat odtáhnout vrak auta pouze v případě, že má silně poškozenou karoserii nebo mu chybí motor.„Většina odstavených vozidel nesplňuje definici vraku,“ upozornila jedna z předkladatelek návrhu, poslankyně ANO Zuzana Ožanová.

„Tento návrh pomůže obcím s dlouho neřešeným problémem,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Novela předpokládá, že vlastník komunikace by provozovatele automobilu nejprve vyzval, aby vozidlo podrobil pravidelné technické prohlídce, nebo je odstavil jinam. Pokud by provozovatel nereagoval, mohl by odstranit vůz na náklady provozovatele až po dvou měsících. Provozovatele by také musel informovat, kde si může automobil vyzvednout. Kdyby o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace by je mohl vydražit, případně nechat zlikvidovat.

Déle než půlroční parkování automobilu bez platné technické kontroly má být podle novely také přestupkem. Hrozila by za něj stejně jako za odstavení klasického vraku pokuta až 300 tisíc korun.

Poslanci ANO Barbora Kořanová, Patrik Nacher a Robert Králíček navrhli, aby bylo možné odstranit auto již po třech měsících od doby, kdy skončila platnost technické kontroly. Chtějí také do zákona doplnit zákaz odstavovat vozidla na chodníku a chtějí doplnit pravomoc policistů nebo strážníků nechat odstranit vrak nebo auto, které má propadlou technickou kontrolu po dobu delší než stanovuje zákon.

Marian Jurečka z KDU-ČSL navrhl zmírnit navrhované opatření tak, aby vlastník komunikace musel oslovit i nejbližší příbuzné vlastníka odstaveného vozidla, pokud tento vlastník v dané lhůtě vůz neodstraní. Zdůvodňuje to tím, že vlastník může být dlouhodobě v zahraničí nebo v nemocnici.

Poslankyně za ANO Zuzana Ožanová a Pirát Ondřej Polanský chtějí modernizovat ustanovení, které obcím umožňuje zpoplatnít užívání některých komunikací. Současná úprava je podle Polanského příliš svázaná a neodpovídá možnostem digitálních technologií.

Obce by podle poslanců mohly nařízením stanovit oblasti, kde je možné zpoplatnit užití pozemních komunikací. Podmínkou bude pouze to, že tím nebude ohrožena veřejná bezpečnost a plynulost provozu nebo jiný veřejný zájem.