To by se Havlovi nelíbilo, někomu málem ukousli prst, kritizuje Babiš odpůrce

Co říkáte na zásahy policie na vašich mítincích? Přijdou vám v pořádku?

Začali jsme jezdit 16. května a nikdy jsme policii o nic nežádali. Až na výjezdu v jižních Čechách, když začaly tyhle brutální útoky, jsem poprvé v rámci mítinku mluvil s policistou. Měli jsme 154 výjezdů a až do posledního týdne se nikde nic mimořádného nedělo.

Samozřejmě, že tohle téma pětikoalice hned zvedla, potřebuje odklonit pozornost od Dozimetru (kauza v níž byl obviněný exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček – pozn. red.) a to, že tahle vláda lidem nepomáhá. Víc bych ale ocenil, kdyby předsedové vládních stran vyzvali svoje radní a zastupitele v městech, aby nebyli agresivní, vulgární a kdyby nám nebránili v pořádání našich mítinků. Nechápu, proč tam chodí starostové za ODS, nebo zastupitelé za Piráty a narušují naše mítinky. My nikdy nic takového nedělali.

Z reportáže, která vyšla v Respektu, vyplývá, že také někteří vaši podporovatelé jsou docela agresivní směrem k vašim odpůrcům.

Já taky ale na každé zastávce naše podporovatele vyzývám, aby se nenechali vyprovokovat a nedošlo k žádnému fyzickému násilí. Paní Svobodová (Ivana Svobodová, autorka reportáže Respektu – pozn. red.) z vydavatelství Bakala (vydavatelem týdeníku Respekt je vydavatelství Economia – pozn. red.) udělala z pána, myslím, že se jmenuje Šlesinger (Josef Šlesinger je podle reportáže jedním z Babišových odpůrců), hrdinu. Ten pán na nás přitom křičí, nadává nám, uráží nás, má s sebou megafon, z něj pouští různé zvuky a řve do něj, že jsme ko... a další vulgární slova.

To je přece legitimní, že protestuje…

Mně to v takové míře, kdy se neslyším s lidmi, co za mnou přišli a kdy se pak někteří s pánem strkají, protože je to otravuje, legitimní nepřijde. Ať tam stojí, ale oni nás nechtějí nechat mluvit a hlavně slovně napadají naše příznivce. V Domažlicích jedné paní naše odpůrkyně skoro ukousla prst. A tady (v Krumlově – pozn. red.) napadli městskou policii a státní policie tam stála a nedělala nic. Já nevím, proč tam státní policie jezdí.

Měli by oddělit naše příznivce, kteří v klidu přijdou na náš mítink, kde jim sdělujeme, jak bychom současnou krizi řešili my a dáváme jim knížky, od lidí, kteří chtějí náš mítink překazit. Ti, kteří tam chodí za pětikoalici a teď za Milion chvilek, se snaží, aby ten mítink neproběhl, aby nás vyhnali a aby ho narušili. My tam máme zábor, nikoho neprovokujeme, normálně mluvíme a oni přijdou a chtějí tomu zabránit.

Na vašem mítinku v Borovanech policie ostře zakročila proti autistovi.

Zakročili proti chlapci, který nám ukradl reprák a běžel s ním pryč. O tom, že je autista, nemohli vědět. Otázkou také je, proč matka s klukem, který má autismus, chodí na mítink. Když autisti mají velký problém s hlukem.

Tak to je asi normální, že..

Ten kluk tam křičel a potom, to mám od mé kolegyně, já jsem to neviděl, nám ukradl reprobednu a utíkal pryč. Kolegyně běžela za ním a ptala se ho, proč to krade. On jí sprostě nadával. Potom pustil bednu, odešel a pak někdo zasahoval. Ale o tom já vůbec nevěděl, byl jsem v davu lidí. My jsme o to nikoho nežádali, to se zeptejte pana Rakušana nebo policejního prezidenta. Já jsem ho (míněno policejního prezidenta – pozn. red.) pozval, aby se přišel podívat na naše mítinky, aby se podíval na ty projevy demokracie.

Někteří lidé skandovali jméno Václava Havla, tak ať se přijde podívat Rakušan a Pekarová a Bartoš, kteří se tím zaklínají. Já myslím, že by se panu Havlovi vůbec nelíbil tenhle projev demokracie. Že fyzicky napadají lidi. V Táboře se převlékl zastupitel do obleku vězeňské služby. V Třeboni byli zastupitelé v převleku čerta, který nám hrozil… Když jsme odjížděli, tak zaútočili na obytňák a bouchali do něj. Vám přijde normální, že lidé z pětikoalice chodí na naše mítinky a brání nám ve snaze mluvit s lidmi?

Jsme ve svobodné zemi, takže určitě tam chodit mohou.

Můžou, ale přijďte se podívat, jak se chovají. Myslíte si, že by stejně chápavě reagovala média, kdyby naši příznivci takto systematicky narušovali mítinky pětikoalice?

Vám ten zásah policie v Borovanech nepřišel přes čáru?

Samozřejmě mě to mrzí, já nechci, aby se tohle dělo. Jak už jsem říkal, každý mítink, pokud jsou tam tihle hejtři, začínám tím, že prosím naše příznivce, aby se nenechali vyprovokovat, aby si jich nevšímali.

Nemůže za ty potyčky na vašich mítincích taky konfrontační tón, který jste v kampani zvolil?

Jaký konfrontační tón? Já mluvím o politice. Z pozice lídra opoziční strany kritizuju současnou vládu, která kašle na lidi. Pokud mluvíte o tom fašismu (Babiš na jednom z mítinků prohlásil směrem ke svým odpůrcům: „To jsou fašisti a nacisti. To jsou voliči Spolu a PirSTANu. To jsou lidi, který jsou nebezpečný“ – pozn. red.), tak jsem se odkazoval na komentář, který vyšel ve čtvrtek v novinách.

Já jsem neříkal, že ti lidé jsou fašisti, říkal jsem, že vyšel článek v Právu, kde autor píše, že se tak chovali fašisti a nacisti. Zároveň v závěru dodává, že skutečný demokrat, i když třeba Babiše nevolí, by neměl šlapat po ústavně zaručené svobodě shromažďování.

V té reportáži Respektu…

Paní Svobodová se nedokáže oprostit od emocí a svých politických preferencí a podle toho reportáž vypadá. Dopředu chce napsat článek, který proti nám bude negativní. Přijďte se podívat sám, stejně jako ostatní kolegové novináři.