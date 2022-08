Babiš dá na radu policie. Při tour s obytňákem vyhradí místo pro odpůrce

Andrej Babiš zveřejnil na své facebookové stránce video, ve kterém komentoval vyhrocené konflikty odpůrců, svých příznivců i zásahy policie na jeho mítincích, kdy od začátku léta jezdí po Česku za voliči s obytným vozem.

„Od začátku chodili na mítinky i odpůrci, pískali, pokřikovali. I když vykřikovali lži a nesmysly, bral jsem to jako součást výjezdu politika mezi lidi. Občas jsem se s nimi bavil, nebyla šance je přesvědčit, ale mnohé ta otevřenost zaskočila, mělo to smysl. Poslední dobou se ovšem situace vyhrocuje,“ řekl Babiš.

„Odpůrci začali být vulgárnější a agresivnější. Přibližují se stále blíž k obytňáku, k lidem, kteří za náma pokojně přišli, aby se dozvěděli naše názory. Začali napadat lidi, kteří si v rámci demokratického procesu přišli poslechnout ostatní a diskutovat,“ tvrdí.

Policie už musela několikrát zasahovat v rozjitřeném davu. Babiš nyní oznámil, že dá na doporučení policejního prezidenta Martina Vondráška a na svých setkáních vyhradí pro odpůrce zvláštní prostor.

„O mě nejde, mě nezastraší, ale lidé, kteří si za námi jdou pro podpis nebo si jen popovídat, si to nezaslouží. Nikdo z nás nechce, aspoň doufám, aby situace dál eskalovala a došlo k násilí,“ řekl Babiš ve videu.

Babiše mrzí označení odpůrců za fašisty

Babiš tvrdí, že jde o organizované skupiny, které se snaží rozbít jeho mítinky a zastrašit jeho podporovatele. Odpůrce podle Babiše svolávají místní zastupitelé z vládních stran ODS, TOP 09, STAN a Pirátů.

Nicméně své prohlášení, kdy označil odpůrce za nacisty a fašisty, jej prý mrzí. „To jsou fašisti a nacisti. To jsou voliči Spolu a PirSTANu. To jsou lidi, kteří jsou nebezpeční,“ prohlásil Babiš minulý čtvrtek směrem k odpůrcům na svém předvolebním mítinku v jižních Čechách.

„Nepojmenoval jsem věci přesně tak, jak jsem to myslel a je mi to líto. V Táboře jsem vystoupil do šíleného, nenávistného prostředí, a proto jsem mluvil zkratkovitě o komentáři Petra Kolmana v deníku Právo, který psal o tom, že s násilným narušováním politických mítinků začali už před sto lety fašisti v Itálii a nacisté v Německu. Chtěl jsem říci, že toto by se v současné době už nemělo dít,“ prohlásil Babiš v pondělním videu na sociální síti.

Prošetření policejních zásahů

Ministr vnitra Vít Rakušan i premiér Petr Fiala žádají prošetření policejních zásahů, Rakušan chce kázeňské postihy pro chybující policisty nebo viditelné označení policistů na podobných akcích.

Například minulý čtvrtek v Borovanech na Českobudějovicku tři policisté v civilu „zaklekli“ autistického školáka, který se před tím snažil odnést reproduktor. Další policista v civilu, jenž měl Babišovu kšiltovku zase zasáhl proti ženě, která dala jednomu z odpůrců facku, protože do ní prý „žduchal“.

Babiš poděkoval policistům za ochranu, ale vyjádřil nad událostí lítost. „Mrzí mě, že jeden asi čtrnáctiletý chlapec skončil na policejní stanici a mrzí mě i způsob, jak ho policisté v civilu museli zadržet. Nemohli vědět, že je ten kluk autista. Oni jen viděli, že ukradl reproduktor a byl agresivní,“ prohlásil Babiš.

Policie běžně dohlíží na akcích, které vyhodnotí jako rizikové. „Setkání veřejnosti s Andrejem Babišem patří do té kategorie, protože tam občas k nějakým konfliktům dochází,“ řekl ČTK mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Babiš má problémy s konflikty na svých mítincích dlouhodobě. Například na konci června lídra hnutí ANO vypískali odpůrci v Náchodě. Hned při příjezdu ho místní přivítali pískotem a skandováním hesla „Babiše do koše.“ Poté přišly na řadu šarvátky mezi znepřátelenými tábory. Někteří na sebe někteří plivali. Od odpůrců nejčastěji padala hesla o StB či „hanba.“

Vondrášek v pondělí v návaznosti na zásahy na mítincích jednal s krajskými a územními policejními řediteli. Velitelé městských a obvodních policejních ředitelství a územních odborů dostanou školení o zásazích a přítomnosti policie na shromážděních. Jednodenní školení začnou tento měsíc a zúčastní se jich asi 240 policistů, oznámil mluvčí policejního prezidenta Jozef Bocán.