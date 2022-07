Když obytňák rozdělí město. Jak vypadá kampaň s pískotem a potyčkami

Jindy v létě poloprázdné Masarykovo náměstí v Náchodě krátce před polednem zaplňují desítky lidí. Někteří si hledají místo hned pod okny radnice, aby měli co nejlepší výhled. Do města totiž za pár minut dorazí se svým karavanem expremiér Andrej Babiš. Než se však jeho obytňák prokouše úzkými ulicemi do centra, na náměstí obsazují pozice i jeho odpůrci.

Ti si nezapomněli vzít transparenty, košťata či píšťalky, kterými příjezd Babiše za okamžik rázně provází. V dálce je pak pouze slyšet nadšené: „Pozor už jede.“

Z karavanu se v centru Náchoda kromě očekávaného Babiše vyhoupne i bývalý ministr Karel Havlíček. Jindy poklidné a tiché centrum Náchoda v tu chvíli připomíná fotbalový stadion s davem naštvaných fanoušků.

Expremiér Babiš se snaží mluvit, místo toho je ale slyšet jen pískot a skandování jeho odpůrců: „Babiše do koše.“

Protestujícím poslanec nevěnuje pozornost, mluví jen ke skupince příznivců, většina z nich jsou senioři. Mluví do mikrofonu a vyjmenovává úspěchy své předchozí vlády.

Přítomní tvoří zhruba tři odlišné skupiny, jsou tu odpůrci, jasní podporovatelé a kolemjdoucí, kteří se zastavují, aby se taky podívali, co se to tu děje.

Táhněte vy parchanti, křičí seniorky z davu

Netrvá to ani pár minut a mezi prvními dvěma zmíněnými tábory dochází ke střetu. „Děláte tady bordel,“ pronáší před skupinkou odpůrců senior. V tom samém momentě však k nim přiskakuje další příznivec Babišova tábora a snaží se transparent s heslem „Líp bude jen bez tebe... babišovské STB“, strhnout. V tu chvíli však dochází ke strkanici, kterou senior odnáší pádem na dlažební kostky.

„Táhněte vy parchanti. Co děláš,“ křičí seniorky z davu.

Že bude zrovna v Náchodě atmosféra houstnout, není velkým překvapením. Není to totiž poprvé, co tu na Babiše dav kritiků hlasitě pískal a nadával. Tuto zkušenost má politik už z předloňského září z vlakového nádraží, když ještě jako premiér vyrazil na Náchodsko.

Důvodem proč příznivci na úterní mítink expremiéra dorazili je podle jejich slov nespokojenost se současnou vládou. „Počkejte, až vám v září přijde účet od ČEZ,“ řve jeden z příznivců. Senioři poté mluví především o drahotě.

„Podívejte se, jak se zdražuje. Pan Babiš alespoň myslel na normální lidi. Ne jako tahle vláda,“ zdůvodňuje účast pro iDNES.cz paní Alena, která v rukou svírá Babišovi knížku a tašku, kterou právě dostala.

A stejný důvod, nespokojenost, mají i Babišovi odpůrci. I když v jejich případě jde o nespokojenost s bývalým premiérem. „Měl by sedět ve vězení a ne tady lidem lhát. Vždyť se na ně podívejte, oni mu to věří, přitom zadlužil Česko jako ještě nikdo před ním,“ říká jeden z členů tábora politikových odpůrců.

Během chvíle se jindy poklidné náměstí mění spíše na bojiště. Vzduchem lítají plivance a lidé neváhají na sebe ukazovat prostředníček. V tu dobu se již Babiš i Havlíček fotí s příznivci. „Celoživotní lhář. Hanba,“ řvou jednohlasně odpůrci. Někteří lidé se v ten moment snaží prorvat rozohněným davem.

Babiš na Hrad, ozývalo se z davu příznivců.

Většina příznivců na otázku, proč tady je odpovídá shodně: „Mám pana Babiše ráda.“ Dalším důvodem je současné zdražování a inflace. „Jak máme teď s důchodem vyjít?,“ opakují se odpovědi. Ještě než Babiš nasedne do svého karavanu, jeden z odpůrců mu zaterasuje cestu. Po pár chvílích však boj vzdává.

„Pravda a láska zkrátka nevítězí“

V Červeném Kostelci, kam Babiš po Náchodě zamířil, už ho bouřlivé přivítání nečekalo. Ještě před příjezdem k Městské tržnici jeden z příznivců na přilehlém autobusovém nádraží nahání kolemjdoucí slovy „přijede Babiš, pojďte se podívat.“

Na bývalého premiéra už čekají také tři seniorky v parku, který s tržnicí sousedí. „Jdeme se na něj podívat,“ říkají natěšeně v momentě, kdy karavan najíždí před tržnici.

V polovině parného léta přilákal příjezd expremiéra zhruba třicítku lidí. Oproti Náchodu je tu mezi nimi očividně vítán. Většinou se na něj přišli podívat senioři, kteří mu dopřávají mohutný potlesk. „V Náchodě na mě pískali,“ postěžoval si jim Babiš po výstupu ze svého obytňáku.

Poté již spouští svou úvodní řeč, která zmiňuje úspěchy jeho vlády. „Dostal jste někdo z vás něco na elektřinu?“ pokládá dotaz do davu Havlíček. Ten jednohlasné odpovídá. „Né“ a poté sklízí duo Babiš, Havlíček potlesk.

Po pár minutách pro expremiéra poklidnou návštěvu města narušuje žena s píšťalkou. „Můžete prosím pískat, až to dopovím?“ reaguje na ni Babiš. Žena ještě několikrát zapíská a poté boj vzdává a odchází.

Mezitím šéf ANO pokračuje ve svém projevu. „Pravda a láska zkrátka nevítězí,“ pronáší před malým publikem, které se již nemůže dočkat fotografie a podpisu od expremiéra. Do té doby ochutnávají alespoň koláčky, které tým Andreje Babiše lidem rozdává.

Podpis, fotka, kšiltovka a taška. Suvenýry, které si lidé ze setkání odnáší. „Takovouhle vládu jsem nezažila. Mám 15 tisíc důchod. Budu volit Babiše, kam to půjde. Jsem fakt hodně stará, ale tohle nepamatuji. Co budeme dělat dál?“ ptá se paní Anežka, které slovy „je to tak,“ přitakává kamarádka.

V tu chvíli klidné úterní odpoledne narušuje muž, který se snaží dostat k Babišově stolku: „Pane Bureš, proč pořád lžete lidem?“ Místo politikovy odpovědi se ale dočká jen nadávek jeho fanoušků. Ještě několikrát stihne v odpovědi vykřiknout, ale pak mizí na autobusovém nádraží.

Cestu za politikem vážili lidé i přes hranice. „Přijela jsem ze Švýcarska. Brácha mi říkal, že proti Fialovi nesmím nic psát, že mě mohou zavřít. Teď jsem se ptala pana Babiše a není to pravda. Já píšu panu Babišovi vzkazy už dlouho. Vždyť se podívejte, co se tady děje,“ říká redaktorce paní Zita, která si nechala od expremiéra podepsat batoh.

Seniorka se svou kamarádkou si nechala od expremiéra podepsat batoh.

„Překvapuje mě, že tady není více mladých lidí. Oni v tom budou žít, my ne. My už jsme starý. Mladým to je asi jedno. Všechno, co bývalá vláda udělal, teď zničili. Nezbylo nic,“ míní bratr paní Zity.

Ještě pár podpisů a Babiš vyráží na další štaci. Cílovou destinací je Úpice. Tady na něj čeká zhruba třicítka lidí. Většina z nich poklidně poslouchá proslov bývalého premiéra a jeho slova doplňují potleskem. Babiš poté vyráží do Dvora Králové nad Labem, kde se opět setkává s odpůrci a scénář z Náchoda se v mnohém opakuje.