Jestli mě odsoudí, namotivuje mě to pokračovat v politice, říká Babiš

Že by však soud Babišovi vinu prokázal, si bývalý premiér neumí představit. Řekl to na CNN Prima News, kde zopakoval fráze o tom, že je kauza vykonstruovaná pouze kvůli jeho působení v politice. Na otázku, zda by ale v případě odsouzení v politice skončil, odpověděl Babiš překvapivě.

„Kdyby to nevyšlo, tak naopak. Taková nespravedlnost mě spíš motivuje, abych v politice pokračoval. Protože láska a pravda by měla zvítězit nad lží a nenávistí. A zatím nevítězí,“ řekl Babiš.

Obžalobu bývalého premiéra Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Nagyové (dříve Mayerové) v kauze dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo začne pražský městský soud projednávat 12. září. Soudce Jan Šott nevyhověl návrhům na předběžné projednání obžaloby.

K prezidentské kandidatuře se nechtěl Babiš vyjadřovat a zopakoval, že rozhodnutí nechává na co nejkratší dobu před volbami. „Jsou tu lidi, kteří mi říkají, že bych se měl vrátit jako premiér, ne jako prezident. Ale to bude na dlouho,“ sdělil šéf hnutí ANO.

Jako argumenty proti kandidatuře považuje Babiš svou rodinu, která mu působení v politice vyčítá, a firmu, kde nesedí on jako její zakladatel. Babiš připomněl, že jeho manželka Monika byla po prohře ve volbách do poslanecké sněmovny šťastná. Podotkl však, že jako první dáma by byla schopná.

„My jsme si s manželkou prezidentský pár už zahráli. Byli jsme na zasedání NATO nebo u amerického prezidenta. Moje paní je velmi společenská, umí dobře anglicky a lidé, které jsme potkávali, ji měli rádi. Rozuměla si s Melanií Trumpovou, zná ty manželky,“ popsal Babiš.

Babiš plánuje oznámit rozhodnutí ohledně své případné prezidentské kandidatury nejspíš 4. listopadu. Novinářům to řekl na konci června. Odmítá také tvrzení, že už prezidentskou kampaň vede.