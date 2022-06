Žádné předběžné projednání. Soud v kauze Čapí hnízdo začne 12. září

„V trestní věci obžalovaných inženýrky Nagyové a inženýra Babiše předseda senátu neshledal důvody pro nařízení předběžného projednání obžaloby a dne 6. června 2022 nařídil hlavní líčení v termínech. Trestní kanceláří již bylo vypraveno předvolání a vyrozumění zúčastněným osobám,“ potvrdil pro iDNES.cz mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Informaci jak první přinesly Seznam Zprávy.

Již dříve soudce rezervoval pro jednání celý týden od pondělí 12. září do pátku 16. září, následně pak v týdnech od 26. září a od 17. října, v obou případech není síň rezervována ve středu.

O předběžné projednání obžaloby usiloval Babiš i Nagyová. Předběžné projednání obžaloby je zpravidla neveřejné, soud ho může nařídit například v případě, že nebyly potřebně objasněny základní skutkové okolnosti, bez kterých soud nemůže rozhodnout. Soud může po předběžném projednání obžaloby mimo jiné zastavit či přerušit trestní stíhání, postoupit případ jinému orgánu nebo ho vrátit státnímu zástupci k došetření. Může ale také nařídit hlavní líčení ve věci.

Babiš s Nagyovou jsou obžalováni z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, podle trestního zákoníku jim hrozí až desetileté vězení. Žalobce podle dřívějších informací navrhuje pro expremiéra tříletou podmínku a peněžitý trest deset milionů korun, pro Nagyovou pak žádá stejný podmíněný trest, zaplatit by měla půl milionu korun.

Babiš vinu dlouhodobě odmítá. Kauzu Čapí hnízdo pokládá za vykonstruovaný a účelový pokus o svou kriminalizaci a o snahu vystrnadit ho z politiky. V březnu po podání obžaloby sdělil, že se potvrdilo, že kauza Čapí hnízdo je vykonstruovaný politický proces, u soudu chce prokázat, že nikdy nic trestného neudělal.

Podstatou kauzy je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů. Oba obžalovaní vinu už dříve odmítli.