STALO SE DNES: Mariupolu hrozí cholera, Zeman by vetoval manželství pro všechny

Těla desítek bojovníků z oceláren Azovstal v mariupolu Rusko vydalo Ukrajině. Mrtví byli převezeni do Kyjeva, kde kvůli jejich identifikaci odborníci provádí analýzy DNA. V areálu oceláren nyní hrozí šíření cholery kvůli masovým hrobům a špatnému přístupu k pitné vodě.

Prezident Miloš Zeman by vetoval zákon umožňující manželství osob stejného pohlaví, pokud bude přijat. Podpořil by naopak, aby se do Ústavy dostalo, že manželství je výhradně svazek muže a ženy. Zeman to prohlásil při návštěvě maďarské prezidentky Kataliny Novákové.

Obžalobu bývalého premiéra Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Nagyové (dříve Mayerové) v kauze dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo začne soud projednávat 12. září. Soudce Jan Šott nevyhověl návrhům na předběžné projednání obžaloby. Babiš i Nagyová vinu v minulosti odmítli.

Nezaměstnanost v Rusku se podařilo snížit na historicky nejnižší úroveň a inflace aktuálně klesla na nulu, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Připustil však dubnový pokles výroby v automobilovém průmyslu a pokles těžby ropy, nebo pokles dynamiky poskytování úvěrů ruskému byznysu a hypoték obyvatelstvu.

Nákaza africkým morem prasat, který se poslední dobou šíří v Německu a Polsku, se opět přiblížila k českým hranicím. V Polsku zastřelili a pozitivně testovali divočáka u obce Radomierzyce, která je v těsném sousedství Libereckého kraje a zhruba 20 kilometrů od Frýdlantu. Šest kilometrů od českých hranic se vyskytkla nákaza také u obce Otritz v Německu.