Babiše v Náchodě jeho odpůrci vypískali. Došlo i na šarvátky, facky a plivance

Krátce před polednem přijel Andrej Babiš v rámci svých cest po republice i do Královéhradeckého kraje, kam ho doprovodil exministr Karel Havlíček.

Hned po příjezdu na náměstí však Babiš okusil, jaká ve městě panuje nálada. Na jeho příjezd se totiž připravila skupinka odpůrců, která ho přivítala pískotem a hesly: „Babiš je estébák. Vypadni“. Tím to však neskončilo. Příznivci Babišova tábora jim slovně odporovali, až došlo i na strkanice a pár facek.

„Počkejte, až vám v září přijde účet od ČEZ,“ řval Babišův příznivec na skupinku s transparenty. Jeden z nich nesl třeba heslo: „Líp bude jen bez tebe.“

„Běžte do Lidlu“

Šarvátky však pokračovaly. Lidé chodící si pro Babišovu tašku, knížku a koláč si rovněž s odpůrci nebrali servítky.

„Stejně ho budu volit. Babiš na Hrad, snad tam nechcete p*ču Fialu,“ řvala jedna ze seniorek. „Běžte do Lidlu“ odpovídali jí odpůrci.

„Co dokázala tahle spodina? On alespoň něco dokázal,“ zdůraznil senior Václav, který se přišel na Babiše podívat. „Byl lepší, než co tam je teď. To je hrůza,“ zmínil pro iDNES.cz. Poté na sebe někteří plivali.

Od odpůrců nejčastěji padala hesla o STB či „hanba.“ Poté Babišův karavan vyprovodili slovy: „vypadni“.