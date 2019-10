Výsledek prvního auditu ke střetu zájmů Andreje Babiše bude už v prosinci

„Komise by měla vydat finální auditní zprávy Evropských fondů pro regionální rozvoj, Evropských sociálních fondů a kohezních fondů na začátku prosince,“ stojí v dopise, který Transparency (TI) obdržela. O věci informoval server iROZHLAS.cz.

TI žádala o prošetření střetu zájmů Andreje Babiše již před rokem, odpověď obdržela až nyní, krátce před vypršením lhůty pro odpověď.

„Pokud jde o Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (zemědělský audit, pozn. red.), dalším krokem je bilaterální jednání s českými úřady, které proběhne do pěti měsíců poté, co uběhla lhůta pro odpověď členského státu na předběžné závěry,“ stojí v dopise dále.

To, že finální zprávy u prvního auditu přijde do Česka už za měsíc, potvrdil i tiskový odbor Evropské komise. „Komise zašle konečnou auditní zprávu českým úřadům do tří měsíců od doby, kdy jsme obdrželi jejich odpověď,“ napsala pro iROZHLAS.cz mluvčí v e-mailu. Ministerstvo pro místní rozvoj své vyjádření zaslalo do Bruselu na začátku září.

Česká republika by podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) v případě neuspokojivých závěrů vzala spor k Evropskému soudnímu dvoru. „Kdyby tam bylo něco stěžejního a zásadního, s čím má členská země problém, tak asi jo. Proč bychom si to měli nechat líbit, kdybychom byli přesvědčeni o tom, že to tak není,“ citoval ministryni iRozhlas.cz tento týden.

Závěrečná zpráva k druhému auditu bude o něco později. Sám šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán dříve uvedl, že první bilaterální jednání se budou konat až koncem ledna 2020. V rámci bilaterálních jednání bude mít Česká republika šanci vyjednat s Komisí smír.

Čas na druhý audit potřebuje i samotná komise. „V souladu s pravidly pro lepší vztahy se stěžovateli vás informujeme, že komise proto potřebuje další čas, aby dospěla k rozhodnutí vydat oficiální oznámení nebo uzavřela případ,“ píše se v dokumentu.

Od loňského prosince byly kvůli možnému střetu zájmu zastaveny dotace pro holding Agrofert. Rozhodl tak tehdejší komisař Günther Oettinger. Konkrétně se jednalo o investiční dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů. K zastavení dotací pro Agrofert přistoupil i SZIF, a to poté, co do Česka dorazily předběžné audity.

Zpráva EK je nepravdivá, prohlásil ve Sněmovně Babiš (červen 2019):