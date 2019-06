Ministr Toman odmítá svůj střet zájmů, dotace pro Agrofert se pozastaví

Na briefingu ministr zemědělství Miroslav Toman odmítl, že by se předběžná auditní zpráva Evropské Komise o zemědělských dotacích týkala jeho střetu zájmů kvůli projektům firmy Agrotrade. Dotace ve prospěch své rodiny podle svých slov ovlivňovat „absolutně nemůže“. Odmítl také to, že by v budoucnu mohly nastat problémy s celkovým čerpáním zemědělských dotací.

Podle něj druhý předběžný audit Evropské komise obsahuje chyby. „Úředníci ji nyní pečlivě prostudují, aby České republice nevznikla škoda,“ doplnil ministr.

Druhý audit Evropské komise ovšem dopady na proplácení dotací Agrofertu a Agrotrade mít bude. Ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martin Šebestyán ve čtvrtek uvedl, že s ohledem na auditní zprávu nebude proplácet dotace jak Agrofertu, tak firmám spojeným s ministrem Tomanem.



V souvislosti s Agrofertem fond nebude proplácet dotace od 9.února roku 2017. Zatím bylo proplaceno 63 milionů korun.

Odbobně bude úřad postupovat i u podniků rodiny minstra zemědělství. Tam zastaví dotace od 2. srpna 2018. Podle Šebestyána jde pouze o předběžné opatření. „Musíme počkat na finální závěr. Pokud následně Evropská komise tyto finance vyloučí, my budeme oprávněni je na dotyčné společnosti vymáhat,“ doplnil.

Nejnovější návrh auditu má podle ředitele fondu tři hlavní části, v první se řeší střet zájmů premiéra Babiše a Agrofertu. Ministerstvo již vyčíslilo 12 projektů v hodnotě 63 milionů korun, jichž se to týká, podle Šebestyána jde již o proplacené peníze. Druhá část zprávy řeší mimo jiné obecné postupy a náklady. Třetí část se zabývá možným střetem zájmů Tomana, který nebyl podle ministra a ředitele fondu konstatován.

Audit úřad nezveřejní

Toman uvedl, že audit, či její části nebude zveřejňovat. „Pokud by chtěla veřejnost zveřejnit zprávu, musí se obrátit na autory auditu,“ uvedl ministr. „Budeme v tomto pohledu jinak postupovat stejně, jako Evropská komise.“

Obdobně jako premiér Andrej Babiš, i ministr Miroslav Toman označil auditní zprávu Evropské komise za útok na české zemědělství. „Takovéto nálety auditů z Bruselu považuji za útok na české zemědělství,“ prohlásil. „Nechci, aby byla jakýmkoliv způsobem zpochybňována činnost našich úřadu. Nechci, aby byly ohroženy platy pro zemědělce.“



Zdroje ČTK hovoří o tom, že je možné, že Agrofert bude muset vrátit všechny investiční zemědělské dotace od února 2017, kdy začala platit novela o střetu zájmů označovaná jako lex Babiš. Nemělo by se to týkat takzvaných přímých plateb, které jsou vypláceny všem zemědělcům v EU.

Podle iROZHLAS.cz se má audit Evropské komise týkat nenárokových investičních dotací. V roce 2017 proplatil SZIF na těchto dotacích firmám holdingu 179 milionů, loni tomu bylo přibližně 66,5 milionu korun.



Obdobně jako u prvního auditu by český překlad dokumentu měl dorazit v následujícím měsíci. Česká republika náslědně bude mít dva měsíce na to, aby na audit Evropské komise zareagovala.