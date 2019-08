Rozporujeme každou větu, řekla Dostálová. Do Bruselu pošle odpověď na audit

14:38 , aktualizováno 14:38

Zítra, tedy ve středu, pošle Ministerstvo pro místní rozvoj do Bruselu odpověď na první předběžný audit Evropské komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Deníku N to v úterý řekla ministryně Klára Dostálová (ANO). Úřad měl odpovědět už na začátku srpna, Komise ale vyhověla žádosti ministryně a lhůtu prodloužila do 2. září.