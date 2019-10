Vezmeme spor o střet zájmů k soudu, řekla Dostálová ke zprávě auditorů

Česká republika by podle Dostálové (za ANO) v případě neuspokojivých závěrů vzala spor k Evropskému soudnímu dvoru. „Kdyby tam bylo něco stěžejního a zásadního, s čím má členská země problém, tak asi jo. Proč bychom si to měli nechat líbit, kdybychom byli přesvědčeni o tom, že to tak není,“ citoval ministryni iRozhlas.cz.

Babiš (ANO) možnost soudu odmítl komentovat. V poslední odpovědi na zjištění auditorů ministerstvo pro místní rozvoj koncem srpna „rozporovalo každou větu“ předběžné zprávy, uvedla tehdy Dostálová.

„Kolegové se skutečně zabývali každou větou, byli z toho vážně nešťastní. Z jejich úhlu pohledu se tam nezakládá na pravdě nic,“ upřesnila nyní. Po doručení finální zprávy, kterou české úřady očekávají v nejbližších týdnech, budou dokument znovu analyzovat a případně znovu připomínkovat.

V tomto případě už ovšem ne formou odpovědi, ale takzvaného slyšení, ve kterém bude česká strana argumentovat. Až na základě těchto námitek vydá Evropská komise závěrečnou zprávu. „Pak už se proti tomu můžeme bránit soudně,“ doplnila Dostálová s tím, že do doručení zprávy je však předčasné konkretizovat další postup.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec funkčního období členů komise, by eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger rád kauzu uzavřel ještě za stávajícího složení.

Návrh auditní zprávy v angličtině dorazil do Česka na konci května, druhý červencový týden dostaly resorty pro místní rozvoj a financí oficiální český překlad. Tím také začala běžet lhůta pro vypracování odpovědi.

Obvykle unijní úřady dávají na odpověď dva měsíce, mají ale právo lhůtu zkrátit na minimálně třicet dnů, což učinily i v případě Česka. Dostálová však uspěla s žádostí o prodloužení.

V průběhu září poslalo do Bruselu odpověď i ministerstvo zemědělství. Jedna z auditních zpráv se totiž týkala i zemědělských dotací. Podle Státního zemědělského a intervenčního fondu, který reakci vypracoval, Babiš ve střetu zájmů není. Proplácení dotací pro společnost Agrofert nicméně zůstalo pozastaveno.

Komise v předběžné auditní zprávě dospěla k závěru, že Babiš má dál vliv na Agrofert a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš vracení peněz vyloučil.