Dirigent za 60 tisíc, sběrač zraněných za 38. Armáda shání nové specialisty

„Vojenská hudba Olomouc právě teď hledá nové muzikanty a to je šance na rozjezd úspěšné umělecké kariéry,“ stojí na stránkách armády. Jaké jsou požadavky? Zájemce musí být absolvent oboru dirigování z konzervatoře nebo akademie múzických umění. Praxi z oboru nemusí mít žádnou.

Kromě platu, který podle stránek bude od 61 tisíc, získá dotyčný také náborový příspěvek. „Jakýsi motivační bonus, který dopřáváme novým vojákům na pozicích, ke kterým se váže nutnost vysoké specializace (například ajťáci, lékaři a všechny vysokoškolské pozice obecně) či se zkrátka jedná o momentálně nedostatkovou odbornost,“ popisuje na svých stránkách sama armáda.

Háček je samozřejmě v tom, že se nevyplácí hned, ale postupně: 20 procent po šesti měsících, 30 procent po 12 měsících, 50 procent po 24 měsících. Člověk s vysokoškolským magisterským vzděláním může například maximálně získat až 250 tisíc. S nástupem také nechybí získání odpovídající hodnosti. Dirigent se tak stane kapitánem.

Hledá se ženista či kuchař

„Vstupem do armády uchazeč získá hodnost vojína a v této hodnosti vykonává tříměsíční základní vojenský výcvik. Po jeho úspěšném absolvování je pak zařazen na zvolenou pozici v hodnosti, která k ní náleží,“ uvedla mluvčí generálního štábu Magdaléna Dvořáková. Doplnila, že bez ohledu na to, na jakou pozici se člověk přihlásí, bude muset projít stejnými vstupními podmínkami a testy fyzické zdatnosti. Tedy i kuchař či pozounista musejí být rychlí a mrštní.

Plánované počty vojáků 2020

Profesionálové - 22 995

Státní zaměstnanci - 108

Civilní zaměstnanci - 3 799

Aktivní záložníci - 3 650

2025

Profesionálové - 27 245

Státní zaměstnanci - 146

Civilní zaměstnanci - 4 260

Aktivní záložníci - 5 700

2030

Profesionálové - 30 000

Státní zaměstnanci - 146

Civilní zaměstnanci - 4 389

Aktivní záložníci - 10 000 Zdroj: KVAČR30

Armáda na svém webu takto inzeruje hned několik míst. Například sběrače zraněných. „V armádě naprosto nepostradatelná pozice. Ale se svým zájmem o ni se raději dvakrát rozmysli – je to zabíračka,“ stojí v popisu práce. „Staň se vojenským kuchařem a zapoj se tak nenahraditelným způsobem do fungování AČR. Recept na kariéru leží před tebou!“ láká dále armáda na pozici kuchaře.

„Snažíme se oslovit potenciální uchazeče a předpokládáme, že taková osoba má většinou na začátku laický zájem a tomu přizpůsobujeme i naší komunikaci. Pokud takovou osobu zaujmeme a bude požadovat více informací o službě v armádě a dané odbornosti nebo profesi, tím více odborných informací bude od nás získávat,“ dodala mluvčí.

V nabídce jsou také kromě kuchaře běžné vojenské pozice odmořovače, chemického průzkumníka, ženisty či psovoda.



Chrudimští výsadkáři a billboardy

V souhrnu by vojsko rádo v letošním roce nabralo dvě tisícovky nováčků. Dalších šest stovek zájemců pak chce přilákat do aktivních záloh. Česká armáda by podle plánu do roku 2030 měla mít 30 tisíc profesionálních vojáků a deset tisíc příslušníků aktivních záloh.

V rámci kampaně se po Česku také objevily náborové billboardy. Zájemce o službu v uniformě lákají primárně k novému výsadkovému pluku, na který se letos na podzim změní dosavadní prapor chrudimských výsadkářů. Ten bude patřit k takzvaným silám rychlé reakce. Na případnou hrozbu by jednotka měla být schopna reagovat do několika hodin, maximálně dnů.



„Spustili jsme to od nového roku jako pilotní projekt. Billboardy zatím prezentují jeden vojenský útvar, a to konkrétně výsadkový pluk, který nedávno vznikl. Odkaz na billboardu je však obecně na webové stránky www.kariera.army.cz,“ řekla už dříve Lidovým novinám mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.