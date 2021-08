Porážka NATO a USA může povzbudit radikály v Evropě, říká generál Šedivý

Dává situace v Afghánistánu prostor pro novou migrační vlnu do Evropy?

Útěk lidí už probíhá, nás to akorát zasáhne s nějakým zpožděním. 400 tisíc lidí už je na pochodu a Tálibán vyhnal více než milion lidí z jejich domovů. Samozřejmě že se bude snažit odchodu lidí zabránit, ostatně už řekl, aby to lidé nedělali, a zavírá hranice, ale přece jen vždycky se najdou cesty, jak se dostat ven. Bohužel existuje riziko, že mezi lidmi prchajícími z Afghánistánu budou i radikální islamisté.

Vedle optimistických plánů, kdy nastoupíme na letiště, zahraje státní hymna a odletíme, se měl připravit i krizový scénář. A v něm mělo být jasně řečeno, jak se lidé, kteří mají právo být přesunuti do České republiky, z Afghánistánu dostanou.