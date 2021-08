Afghánci nám tlumočili špatně, vypadáme jako banda idiotů, míní Foldyna

Postoj Česka ke krizi v Afghánistánu v neděli ostře odsoudil poslanec za SPD Jaroslav Foldyna. „Je to jako okupace v roce 1968, nerozhodli jsme to my. Vypadáme jako banda idiotů,“ vyjádřil se v pořadu Partie na CNN Prima News. K evakuaci afghánských spolupracovníků řekl, že by se o ně nestaral, protože „setrvat byla jejich volba a dostali královsky zaplaceno“.