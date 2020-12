ANALÝZA: Klíčovým úkolem zlínské koalice je najít peníze na velké stavby

Modernizace Zimního stadionu Luďka Čajky, přestavba Velkého kina a oprava náměstí Míru. To jsou tři velké investice ve Zlíně, které se po dlouhých letech příprav blíží zahájení.

Město už dlouho nečekala tak zásadní proměna jeho podoby. Otázkou ovšem je, kdy přesně k ní dojde. Závisí to především na penězích. Kvůli zhoršení ekonomické situace v souvislosti s koronavirem je jejich financování ohrožené. Najít dostatek prostředků je tak hlavní úkol, který čeká koalici ANO, STAN, KDU-ČSL, ODS a Pirátů ve druhé polovině volebního období.

„Musíme financovat všechny tři projekty a máme dělat i další, jako třeba proměnu tržiště Pod Kaštany a některé dopravní stavby. Vezmeme si úvěr, ale i s ním musíme být rozvážní, abychom si pak nepůjčovali na provoz města,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO).

Nejblíž výstavbě je zimní stadion, s nímž chce magistrát začít už příští rok, stát bude asi půl miliardy korun. Jenže zatímco dříve Korec říkal, že to radnice zvládne z vlastních zdrojů, do kterých by se počítal i úvěr, teď upozorňuje, že se bez dotací neobejde.

„Za současného stavu nemůžeme zimní stadion financovat sami, jsme závislí na externích zdrojích,“ přiznal primátor, který chce získat dotace od státu i kraje.

Pokud je nezíská, záměr za půl miliardy korun, na který se teď vypracovává projekt, se podle něj odloží.

Jde o situaci, kterou nikdo neočekával, říká Korec

Památkově chráněné Velké kino už zná svoji budoucí podobu. Vzešla z architektonické soutěže, s jejímiž výsledky se koalice letos na podzim pochlubila. Šlo o první konkrétní výstup po více než čtyřech letech, kdy je kino kvůli havarijnímu stavu zavřené. Projekt by mohl být připraven v roce 2022, náklady budou zhruba 250 milionů korun.

„Nemyslím si, že bychom se do toho pustili bez externího financování,“ volí Korec stejná slova jako u stadionu.

Třetí zásadní investicí je přestavba náměstí Míru, pod nímž vznikne parkoviště. Náklady se mají vejít do 300 milionů korun. Předchozí koalice, kterou tvořili zástupci STAN a ANO, vypsala architektonickou soutěž, současná vybrala vítězný návrh a vyjednává o projektu.

Podle primátora se však zřejmě začne pracovat až v příštím volebním období, i když se uvažovalo o tom, že slavnostní zahájení by bylo v roce 2022, kdy Zlín oslaví výročí 700 let od založení. I tady bude město potřebovat sehnat dotace.

„Potýkáme se se situací, kterou nikdo neočekával. Posunuli jsme projekty vpřed. Deklarovali jsme, že budou minimálně nachystané, což se potvrdí,“ naznačil Korec.

„Možná by se někde daly ušetřit tři či čtyři měsíce, ale z mého pohledu to není pomalé,“ dodal předchozí primátor a následný náměstek Miroslav Adámek (STAN).

Opozice však upozorňuje, že vedení Zlína mělo velké finanční nároky očekávat předem. „To, co dnes nahlas říká pan primátor, že sami financovat velké akce z rozpočtu Zlín nezvládne, bylo jasné už dlouho,“ prohlásil opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

„Jiná města i v našem kraji to pochopila, my ve Zlíně ne. Zvykli jsme si, k naší škodě, pracovat na rozvoji města v tempu ‚co se vleče, neuteče‘. Teď na naši bohorovnost doplácíme a naráz to změnit není jednoduché,“ doplnil.

Také podle dalšího opozičního zastupitele Ivo Mitáčka (Rozhýbejme Zlín) se u velkých projektů postupuje jen velmi pozvolna. „Pomalu se ale posouvají i střední projekty, jako je třeba tržnice nebo zámek. Působí to na mě tak, jako by se od jarní krize vše nejen přibrzdilo, ale v mnoha ohledech i zastavilo,“ podotkl Mitáček.

Radnice si vezme úvěr půl miliardy korun

Pro městskou pokladnu to však nebudou jediné větší investice. Příští rok by se mělo modernizovat tržiště Pod Kaštany, což je záměr, který se „táhne“ už přes deset let.

Má se opravit křižovatka ulic Vodní, Bartošova, Trávník u autobusového nádraží, o rok či dva později přijde na řadu křižovatka ulic Mostní a Březnická, s níž se mělo podle původních plánů začít už v roce 2018.

V plánu je také Prštenská příčka nebo nové silniční napojení průmyslové zóny v Přílukách. A to jsou jen některé další položky v řádech desítek milionů korun.

Zastupitelé na říjnovém zasedání schválili úvěr půl miliardy korun.

„Můžeme si půjčit až několik miliard. Nevíme ale, jaká bude situace v březnu a v dubnu. Pokles příjmů se odhaduje celostátně o devět až deset procent, což se týká i měst,“ poznamenal Adámek.

Magistrát navíc uvažuje ještě o jednom úvěru, určený by byl speciálně na zimní stadion. Město má roční rozpočet asi 1,6 miliardy korun, pokles příjmů může být letos kolem 50 milionů. Bylo by to ještě o 100 milionů více, kdyby stát samosprávám neposlal kompenzace formou dotace 1250 korun na občana.

„Napůjčovat si miliardy není řešení. Nejsme moc zadlužení, ale z pohledu příjmů jsme spíše chudé město. Pokud nezískáme významnou dotaci pro všechny velké investice, které před námi jsou, včetně dopravní infrastruktury, budeme se muset uskrovnit,“ obává se Vančura.

„V době krizí nemáme být přehnaně opatrní, ale naopak máme uvážlivě budovat a investovat, čímž bychom povzbudili zaměstnanost i firmy,“ zmínil Mitáček.

Koalice už stihla prezentovat i některé nápady, o nichž se dříve mluvilo málo nebo vůbec. Aktivní je v dopravě, kde chystá stavbu záchytných parkovišť v Přílukách, u Malé scény a v Kostelci. Ve Zlíně vznikne i „chytré“ parkování, které řidičům řekne, kde je volno.

Město chystá družstevní byty, například rekonstrukcí starého domu v ulici U Slanice na Podhoří, vytipovaná má i místa pro novostavby. Podařilo se rozšířit MHD do Štípy, Kostelce a Velíkové, udělaly se další cyklostezky a pokrok se děje v IT technologiích, do jisté míry ale jde o dohánění restů z minula.

Vázne proměna bývalého torza i obchvat Zálešné

Vyložený nezdar koalice není na první pohled patrný. Před komunálními volbami byly velkým tématem zlínské vodárny a všechny strany slibovaly, že je vrátí z rukou koncernu Veolia samosprávám. Viditelné zatím není nic, až na pár personálních změn ve vedení vodáren. Korec opakovaně říká, že město jedná a výsledek by mohl být znám příští rok.

Velmi pomalu se však vyvíjí proměna lokality bývalého torza obchodního domu na Jižních Svazích. To šlo k zemi před čtyřmi lety, místo je částečně upravené a nyní se tam dokončuje dočasné parkoviště.

Budoucnost místa, které politici označují za „nejcennější rozvojovou plochu ve městě“, je ale pořád nejasná. Radnice o něm rozhodne až po skončení urbanistické soutěže na prostor pod sportovní halou, kterou teď vypsala.

Už několik volebních období se pak magistrátu nedaří dotáhnout alespoň do fáze stavebního povolení obchvat Zálešné. Jde přitom o velmi důležitou cestu, která naváže na dálnici D49.

A další resty? Zatím nedošlo ani na úpravy parku za divadlem, přestavbu zlínského zámku (město chystá soutěž) a zušlechtění okolního sadu Svobody, což slibovalo ANO v předvolební kampani. Podle Korce to má přijít na řadu po opravě zámku.

„Je to zámecká zahrada. Odbor zeleně má plán, jak ji postupně rekultivovat. Když se podaří rozjet rekonstrukci zámku, můžeme otevřít diskusi o tom, jestli je to dostatečné, nebo vyhlásíme soutěž,“ naznačil primátor.

Jasno také není o fotbalovém stadionu, který město v tomto volebním období převzalo, a koalice v programovém prohlášení slíbila zahájení jeho přestavby. „Když budeme dělat velké akce, na fotbalový stadion se nedostane. Začali jsme tam havarijními opravami, ale další čtyři nebo pět let po nás nemůžou chtít další peníze,“ reagoval Adámek.

Chystá se také důležitý dopravní terminál, ten je však převážně v režii soukromých firem a státu. Termín zahájení se postupně odsouvá.

„Tento poločas volebního období je docela nevýrazný. Dobře hodnotím jen dílčí projekty, jako jsou akce na sídlišti Jižní Svahy, lokálně zlepšená MHD, pár dotažených projektů z minulosti, pár staveb na cyklostezkách, kluby pro seniory,“ vypočítal Mitáček.

„Je dobré, že ve vedení města i v zastupitelstvu koalice se objevilo několik nových lidí s ambicemi změnit dřívější stav řízení radnice. Horší je, že část i bez potřebné profesní výbavy a zkušeností pro takovou práci. Doposud je tak vidět spíše snaha než změna,“ dodal Vančura.