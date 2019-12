Zlín řeší trasu důležité cesty, s protnutím zóny nesouhlasí vlastník

O Prštenské příčce, která navazuje na plánovanou modernizaci železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic, se uvažuje už několik let.

Na novou silnici se má najíždět v Prštném z hlavního tahu stoupajícími pruhy, takže odsud zmizí světelná křižovatka, která brzdí dopravu. Dál povede kolem hypermarketu Albert a přes řeku Dřevnici, kde je zatím navržená kruhová křižovatka. Trasa pokračuje podél řeky po stávající silnici ulicí Nábřeží směrem do centra a poté přes průmyslový areál Rybníky, který by rozdělila.

Dané řešení se však nelíbí firmě Cream, jež část areálu vlastní, a město proto zvažuje jinou možnost. Místo kruhové by byla klasická světelná křižovatka a nová silnice by mohla kopírovat cestu u řeky, čímž se areálu vyhne. Kolem ní by přibyly chodníky, cyklostezky a zastávky MHD.

„Kdybychom vedli cestu přes areál, znamenalo by to výkupy pozemků a budov, což by bylo komplikované a stálo by to řádově o 100 milionů korun víc. Přitom jde pořád o dvoupruhovou silnici,“ řekl radní přes dopravu Michal Čížek. „A pokud nám vlastník bude klást překážky, tak cesta nevznikne, nebo s obrovskými problémy,“ obává se.

S cestou protínající průmyslový areál Cream souhlasit nebude

Radnice si nechává zpracovat studii, která nově navržené řešení posoudí. To bude trvat asi rok, pak by si měla zadat zpracování projektu.

„Studie nám má říct, zda bude kapacitně vyhovovat, když povedeme cestu po nábřeží. Mělo by to být rychlejší, levnější a jednodušší řešení,“ sdělil Čížek.

S tím souhlasí také Cream, který vlastní nemovitosti pod navrženou cestou i kruhovou křižovatkou. Už dříve nesouhlasil s kácením stromů kvůli křižovatce, dokud magistrát neprověří jiné možnosti.

„Chceme, aby město prokázalo, že je to v pořádku tak, jak je to navrženo. Když se ukáže, že to tak není, mělo by se to změnit,“ uvedl ředitel Creamu Martin Jarolím. „Vést cestu po nábřeží je levnější, ekonomičtější a funkční řešení. Pokud by šla přes areál, dotkne se 25 subjektů, které by byly proti,“ doplnil.

V nové variantě by cyklostezka vedla v zářezu korytem řeky či po druhém břehu. Řeku by také křižovalo více lávek pro pěší s tím, že by veřejnost užívala také most u teplárny blíž k centru.

Jasno není ani kolem podoby křižovatky. Podle Čížka by mohla být vhodnější světelná, protože semafory budou i na dalších dvou nových křižovatkách na Prštenské příčce. Světelná signalizace by se pak u všech měla dát zkoordinovat, aby příliš nebrzdila dopravu.

„Dělat kruhový objezd mezi světelnými křižovatkami není šťastné. Když bude na semaforu červená, mohly by ho auta ucpat,“ zmínil Čížek.

Podle Jarolíma dopravní modely, které má firma k dispozici, jasně ukazují, že když budou za sebou tři světelné křižovatky, provoz bude plynulejší.

Pokud radnice přesto zůstane u současného řešení, dokáže se přes to Cream ještě přenést. Určitě ale nebude souhlasit s cestou protínající průmyslový areál. „Pak bychom společnou řeč s městem nenašli,“ vzkázal Jarolím.

Řešení křižovatky je ojedinělé a prostorově nenáročné

Od křižovatky (světelné či kruhové) povede nová cesta i opačným směrem do Louk. Jde o dvě části pravobřežní komunikace, kterou město postaví na etapy. Stát bude asi 200 milionů korun. „Do čtyř let by mohla být příprava hotová. Pak bychom začali stavět,“ řekl Čížek.

Další část Prštenské příčky řeší stát. Napojí se na třídu Tomáše Bati, po níž denně projede 30 tisíc aut, které stávají na křižovatce v Prštném u Alberta. Ta se posune a zmizí z ní semafory, přibude podchod a nadjezd – přesněji estakáda vedoucí z druhé strany hypermarketu nad hlavní silnicí, sousedními kolejemi a nedalekou řekou Dřevnicí.

Na hlavní výpadovce ze Zlína budou dva jízdní pruhy. Vnitřní budou stoupat na estakádu a klesat z ní. Řidičům, kteří pojedou do Otrokovic, odpadne čekání před semaforem, což se bude týkat i těch, kteří budou chtít odbočit.

Dané řešení je málo náročné na prostor a v Česku zatím ojedinělé. Estakáda bude na jedné straně končit sjezdem v ulici L. Váchy před detašovaným pracovištěm magistrátu, její druhá část povede přes řeku Dřevnici, kde na ni naváže úsek placený městem. I toto souvisí se zkapacitněním železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic, přičemž stát musí nejdříve získat všechny potřebné pozemky.

„K vlastním výkupům dojde po vydání platného územního rozhodnutí,“ naznačil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Zahájení stavby je podle něj plánováno nejdříve v závěru roku 2022.