Zlínský zámek se bude měnit deset let, radnice hledá koordinátora

První přijde na řadu výměna oken, která jsou ve špatném stavu. Už tato změna zlínskému zámku viditelně hodně pomůže. Tím město konečně odstartuje dlouho plánovanou proměnu své nejstarší památkově chráněné budovy s číslem popisným 1. Následovat budou další úpravy a kompletně hotovo by mohlo být zhruba za deset let.

„Chceme, aby zámek byl pro obyvatele i návštěvníky Zlína místem první volby, aby nabízel nejatraktivnější prostor v centru,“ naznačil vizi města náměstek Pavel Brada, který zodpovídá za majetek a rozvojové plochy.

Jasné je, že radnice nechce jít v proměně své kulturní památky cestou, která před šesti lety vyvolala velkou diskusi. Jednak i památkáři, kteří provedli stavebně-historický průzkum, konstatovali, že některé části jsou původní a pocházejí z 15. století, proto je dobré k budově přistupovat šetrně a neopakovat negativní zásahy z minulosti.

Současně město zvažuje i finance, které má k dispozici z vlastního rozpočtu nebo které se dají získat z dotačních programů.

Chystané změny proto sice budou viditelné, ale ne razantní. „Co nejméně by se mělo zasahovat do nejstarší části původní gotické tvrze, která se nachází v křídle blízko kašny. Pro památkáře jsou to velmi ceněné pozůstatky zdiva,“ upřesnil vedoucí oddělení prostorového plánování Ivo Tuček.

Úpravy tak budou spočívat například ve výměně podlah, v nové elektroinstalaci, možná ve změně dispozice tam, kde bude potřeba, ve zbourání některých novodobých příček, ve výměně topení, instalování výtahu, v nové fasádě a podobně. Jde především o to, aby budova vyhovovala provozu.

Radnice už vybrala tři architektonická studia, která vyzvala ke zpracování konceptu proměny. Odevzdají ho do konce listopadu, pak komise vybere ten nejlepší a získá tak dlouhodobého partnera.

„Je to proto, aby postupné úpravy zámku měly jeden rukopis, aby během jednotlivých stavebních částí nevznikl slepenec, ale abychom naopak měli někoho, kdo bude na proces dlouhodobě dohlížet,“ vysvětlil Tuček.

Koronavirus komplikuje otevření restaurace

Architekti se teď mají vypořádat se zadáním, které požaduje, aby v přízemí zůstal gastroprovoz, v prvním patře byly prostory pro společenské a kulturní akce a ve druhém expozice o historii Zlína. Nového nájemce restaurace už město vybralo, ale zatím ho nechce zveřejnit.

„Bude provozovat restauraci, kavárnu, pekárnu a cukrárnu. Je schopný vystačit s kuchyní, která je v přízemí zámku, tudíž nebude využívat kuchyni v suterénu. To zámku výrazně pomůže,“ uvedl Brada. „Současná koronavirová epidemie ale situaci v tomto oboru dost komplikuje, takže ještě řešíme podmínky otevření.“

V prvním patře zámku sídlí Galerie Václava Chada a organizace Živý Zlín. Počítá se i s tím, že pro pořádání různých akcí bude město více využívat nádvoří nebo prostor s kašnou před zámkem. Na expozici o historii města Zlína chce radnice spolupracovat s místními odborníky i s projektem Paměť národa.

Předběžné odhady nákladů na proměnu počítají s desítkami milionů korun investovanými postupně v průběhu několika let. Celková částka se může zastavit zhruba na 60 až 90 milionech.

Jen zmíněná výměna oken vyjde na 23 milionů, ze kterých zhruba 9 milionů dostane Zlín od evropských fondů. Začít by se mělo buď ještě letos, nebo začátkem příštího roku.