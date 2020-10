Kostelec, Příluky a Malá scéna. Zlín chystá velká záchytná parkoviště

„Pro naše město je výstavba záchytných parkovišť velmi důležitá především proto, abychom podpořili cestování MHD a tím i částečně ulehčili centru města od náporu vozidel,“ nastínil radní pro dopravu Michal Čížek.

„Postupujeme jako v evropských zemích a podle trendů současné doby. Chystáme parkoviště na hlavních dopravních tocích do města,“ podotkl primátor Jiří Korec.

Nejdále je příprava parkoviště v Přílukách, které by mělo pojmout 130 až 140 aut. Větší kapacitu mít nemůže s ohledem na pozemky, které tam město vlastní.



Projekt je ve fázi územního řízení. Předpokládané náklady jsou 20 milionů korun a začít stavět by se mohlo v roce 2023.

Parkoviště pod Malou scénou má mít kapacitu přibližně 150 míst. Jeho součástí bude také parkování pro jízdní kola, stanoviště pro elektromobily, veřejné osvětlení a toalety. Město bude muset ještě vyřešit odbočení z hlavní silnice i přechod přes ni, aby se lidé dostali snadno na zastávku hromadné dopravy.

„Pokud se ukáže, že je tento projekt reálný, zřejmě by tam vznikl nízkopodlažní parkovací dům se zelenou střechou. Chceme tam zachovat zeleň,“ nastínil Korec.

Parkoviště ve Fryštácké ulici v Kostelci město plánuje s ohledem na to, že z Fryštáku má v budoucnu vést dálniční přivaděč do Zlína. Do Štípy a Kostelce už jezdí v krátkých intervalech trolejbusy na hybridní pohon. Parkoviště by mohlo mít kapacitu 150, případně až 500 míst.

Pro parkoviště u Malé scény a v Kostelci město zpracovává dokumentaci pro územní řízení. V Kostelci bude muset získat potřebné pozemky.

„Snažíme se o to, aby lidé, kteří přijíždějí do Zlína, auta odstavili a pokračovali dál MHD, kterou by měli zdarma nebo velmi zvýhodněnou,“ plánuje Korec.