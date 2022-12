Dělá z vlků vůdce smečky. Díly parazitu se totiž méně bojí

Španěl žil jako dítě dvanáct let mezi vlky. Byla to nejšťastnější doba, tvrdí V sedmi letech ho adoptovala vlčice a byla mu lepší matkou než jeho macecha. Poprvé v životě pocítil lásku a péči. Když ho po dvanácti letech nalezla v divočině policie a proti jeho vůli jej odvedla do civilizace, byl to pro Marcose Rodrígueze Pantoju nejděsivější moment v životě. Lituje ho dodnes.