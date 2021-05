Vědecká gastronomie: placaté těstoviny mění tvar a ušetří obaly

Jako kouzelnický gastronomický projekt však jejich práce nezačala. V roce 2017 si za cíl dali úkol vymyslet, jak transformovat strukturu. A rozhodli se sáhnout po jedlém materiálu. „Oči nám přistály na těstovinách,“ líčila listu The New York Times mechanická inženýrka Lining Yao. Jejich přidanou hodnotou je, že jsou velmi rozmanité, pokud jde o tvar.

S přípravou nedělal tým žádnou vědu, sáhli po semolině, hrubé pšeničné mouce, a vodě, vykrájeli placaté proužky. Trik přišel poté, sofistikovaným způsobem na nich orazítkovali rýhy. Vtip je v tom, že během věření ve vodě se části těstovin s drážkami zvětší méně než ostatní místa. A to těstoviny zformuje do žádoucích tvarů.

„Těstoviny lze modifikovat a docílit velmi působivých tvarových změn,“ popisuje mechanický a letecký inženýr Teng Zhang, který se na studii podílel. Nebyl to pokus a omyl, tým vyvinul počítačový model, který finální transformaci předjímal podle rozličných faktorů, mezi nimiž nescházelo, jak vroucí voda transformuje lepek a škrob. „Je to složitější proces,“ líčí Zhang.

A právě v rozpoznání mechanismu, jímž dochází k transformaci těstovin, spočíval pokrok. Již předchozí práce doložila, že rýhy vedou ke změně tvaru těstovin. Nevěděli však proč a jak. Teď již ví a finální tvary dokážou s pomocí drážek vykouzlit docela spolehlivě.

Pro kosmonauty i humanitární pomoc

Studie vyšla v magazínu Science Advances a není jen žertovnou snahou znuděných vědců. Placaté těstoviny uspoří až šedesát procent obalových materiálů, jak podotýká server Inverse. To proto, že těstoviny kostrbatých tvarů v sáčku plýtvají místem, dopřávají ho víc pouhému vzduchu.

„Inspiroval nás nábytek, který je balený naplocho, což přináší úsporu místa, lehčí skladování a menší uhlíkovou stopu při dopravě,“ líčí na serveru své domovské Carnegy Mellon University Yao. Totéž by mohly přinést novátorské těstoviny. Server poznamenává, že v Itálii může vaření těstovin za celé jedno procento uhlíkových emisí a původně placaté těstoviny se vaří rychleji než prostorově složitější.

A nejen to, úspornější balení by bylo výhodou tam, kde je potřeba skladovat co nejvíce potravin na co nejmenším prostoru. Například v místech katastrof nebo vesmírných raketách a stanicích.

Další plány? Prověřit, zda drážková technologie dokáže modifikovat tvar i jiných materiálů, které ve vodě zvětšují objem. „Je to potenciálně využitelné v měkké robotice a biomedicínských nástrojích,“ míní Wen Wang z laboratoře Morphing Matter Lab, která za výzkumem stála.

Na těstoviny tým nezanevře, plánuje prozkoumat, zda zvládne vykouzlit i složitější tvary, jako jsou růže nebo srdce. A podotýká, že modifikované těstoviny vyzkoušel i v praxi, výzkumnice Ye Tao z Morphing Matter Lab si je vzala na horskou túru. Zabraly méně místa v batohu, cestou se nerozlámaly a chutnaly skvěle. „Pocit v ústech, chuť, vzhled měly jako tradiční,“ líčila vědkyně.

Tým dodává, že nejlépe drží svůj nový tvar, nevaří-li se déle než sedm minut, tedy jako al dente.