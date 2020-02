Zbavte se chuti na maso, pomůže vám náplast s vůní slaniny

„Apríl je už teď? To nemůže být myšleno vážně, “ doufá jedna uživatelka Twitteru a svá slova doplňuje smajlíkem značícím rozpaky. Další namítá, že když vám voní slanina pod nosem, toužíte po ní přece ještě víc. Zdrženlivě, udiveně až posměšně se k vynálezu staví i čtenáři oslovení listem The Telegraph.

Firma Strong Roots, která s preventivní náplastí přišla, si však za svou novinkou stojí. Opravdu soudí, že když dostane začínající vegetarián nebo vegan, který bojuje s chutí na maso, chuť zhřešit, pomůže mu její náplast. Ta po aplikaci na tělo začne vydávat vůni slaniny a vytvoří iluzi konzumace masa i při pojídání marinovaného seitanu.

„Chtěli jsme podat pomocnou ruku, proto jsme tuto náplast, první svého druhu na světě, vyvinuli,“ říká zakladatel firmy Samuel Dennigam. Jeho projekt se dočkal podpory i z Oxfordské univerzity.

Profesor Charles Spence soudí, že by začínajícím vegetariánům nebo veganům mohla náplast pomoci obdobně, jako nikotinová náplast podporuje ty, kdo se chtějí vzdát kouření. Spence je přitom odborníkem na experimentální psychologii a světově uznávaným expertem na smyslové vnímání a triky, které s námi dokáže hrát naše mysl. „Studie ukázaly, že náplast může snížit touhu po masovém jídle,“ tvrdí.

„Náš čich je silně propojený s naší schopností cítit. Když tedy zažijeme podněty, které souvisejí s pokrmem, jako je například slaninové aroma, může nás to dovést k představě samotného aktu pojídání onoho pokrmu. Představte si, že jste snědl dost slaniny, a možná zjistíte, jak se cítíte nasycený,“ popisuje Spence v listu The Telegraph.

Podle Spenceho, autora knihy Gastrofyzika: nová věda o jídle, se myšlenka, že alespoň některé myšlenky na jídlo můžeme uspokojit skrze vůni, objevila poprvé ve třicátých letech. Byli to futuristé, kteří přišli s nápadem připravit pokrm, aby ho hostům pouze předložili pod nos a hned vrátili zpět do kuchyně. Jistě, byla to umělecká provokace, avantgarda.

Spence se však vrací zpět k odbornější prezentaci celého mechanismu, který podle něj může dělat z náplasti seriózního pomocníka. „Většinu z toho, co ochutnáme, také cítíme. Vědci ve skutečnosti často tvrdí, že dokonce 75 až 95 procent toho, o čem máme za to, že ochutnáváme, tedy že to vnímáme chutí, ve skutečnosti pochází z čichu,“ líčí v magazínu Unilad.

Odkazuje na retronasální čich. Při konzumaci se totiž z pokrmu uvolňují těkavé látky, které stoupají do nosní dutiny, k čichovému orgánu. „Masová chuť, bylinková, ovocná, smetanová, to vše, co máme na jídle rádi, nám ve skutečnosti dopřává čich,“ objasňuje Spence.

A mimochodem dodává, že zjištění, jak moc ústřední roli tento smysl hraje pro naše ocenění jídla, mění pohled světových kuchařů. Myslí na přípravu svých pokrmů jinak, nahlížejí ji z nové strany.

A abychom se vrátili k vysmívanému vynálezu – z výkladu a vědeckých vědomostí podle Spenceho plyne, že jistou porci svého apetitu a gastronomické žádostivosti můžeme uspokojit tím, že si dopřejeme aroma svých oblíbených jídel. Podle Spenceho metodu doporučují i někteří výživoví poradci.

Masa je těžší se vzdát než kouření a pití

Právě z toho náplast vychází. A zohledňuje, že zatímco se výzvy obejít se bez masa snaží chopit stále více lidí na celém světě, trend se nepromítá do pomoci, které by se jim dostávalo. A nemají to jednoduché, aspoň podle studie, kterou cituje mluvčí firmy Strong Roots a která údajně zjistila, že vzdát se konzumace masa je obtížnější než přestat s alkoholem a kouřením nikotinu.

Výzkum mezi dvoutisícovkou Britů a Britek shledal, že zatímco by vzdání se alkoholu a cigaret dělalo problém shodně 15 procentům z nich, s odmrštěním masa by muselo těžce bojovat 18 procent. Nejvíce by jim přitom scházela slanina, jako své nejoblíbenější masové jídlo by ji postrádalo 20 procent zpovídaných, 15 procentům by nejvíc scházel steak, 14 procentům párky.

Na 36 procent respondentů a respondentek se cítí provinile, když maso konzumují, 43 procent by rádo množství spotřebovávaného masa snížilo. Celá polovina se již o redukci konzumace masa pokusila, ale 56 procent to vzdalo již během prvního měsíce.

Firma Strong Roots se začínajícím veganům a vegetariánům rozhodla pomoci. Na trh však její produkt ještě čeká kousek cesty. Zatím existuje pouze jako prototyp, který firma rozdává na otestování ve čtyřech britských městech.